Panika na turističkom 'hot spotu'! Muškarac mačetom nasrnuo na ljude, dvoje se bori za život

Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u napadu mačetom na turističkoj stanici podzemne željeznice na Manhattanu u New Yorku, samo nekoliko tjedana nakon što je gradonačelnik Zohran Mamdani izjavio da grad ima problem s oružjem.

Vatrogasci su odveli dvije osobe u bolnicu u kritičnom stanju nakon incidenta koji se dogodio unutar Grand Central Terminala u subotu ujutro. Policija je navodno upucala muškarca koji je ubo dvije osobe mačetom, rekli su izvori za New York Post. Policija nije objavila identitet napadača.

Dvije željezničke linije, 4. i 6., trenutno su u prekidu i ne staju na popularnoj stanici dok policija provodi istragu.

Gradonačelnik osudio oružje nakon smrti bebe

Mamdani, demokratski socijalist, prošli je tjedan rekao da New York ima problem s oružanim nasiljem nakon što je sedmomjesečna beba smrtno stradala od vatrenog oružja u Brooklynu.

"Ne možemo to prihvatiti kao normalno u našem gradu. Ne možemo otupjeti pred ovom boli“, rekao je.

"Danas je razoran podsjetnik koliko još posla treba učiniti kako bi se suzbilo oružano nasilje diljem grada. Previše djece nikada nije odraslo u odrasle osobe. Previše roditelja koji su morali pokopati one koje najviše vole", rekao je.

