Premoćna pobjeda na izborima Aleksandra Vučića u Srbiji i stranke Fidesz Viktora Orbana u Mađarskoj iznenadila je mnoge. Politički analitičar Krešimir Macan u RTL Direktu je kazao da su u Mađarskoj ipak više iznenađeni.

"Očekivalo se da će biti neizvjesnije. On sada ima dvotrećinsku većinu, može mijenjati ustav kao želi. Vučić ima čak nešto lošiju većinu nego što je mislio. Njihovi osobni rezultati su jako dobri, ali ovi drugi su mogli biti i bolji", kazao je.

Radi se o dvije 'proruske' države, a u oba slučaja rat u Ukrajini im je pomogao. Macan kaže da to nije iznenađujuće.

'Srbija je čisto proruska, u Mađarskoj je veća ravnoteža'

"Rekao bih da je Srbija po ispitivanju javnog mnijenja čisto proruska, u Mađarskoj je tu veća ravnoteža, ali Orban je izgleda uspio uvjeriti Mađare da će ih ljevica odvesti u sukob s Rusijom. Ipak, svatko želi vidjeti mir kada vidi ove snimke. S druge strane, u Srbiji nitko nije mogao napraviti ništa drugačije. Ja sam pitao opozicionare hoće li ići na to da ruše Vučića tako da idu na to da daje podršku Putinu, rekli su da ne mogu. Tamo je bilo demonstracija za Rusiju, a samo minimalna podrška Ukrajini", rekao je Macan.

Za Vučića Macan kaže da je samo glumio kako je u teškoj dilemi oko Rusije i Putina.

"To mu je prolazilo. On je dobar glumac. Ali lukavo radi i sve je promišljeno. Radio je dramu i kako će sad nekakav plin iz Bugarske biti zaustavljen. Radio je dramu pa je rješavao, kod Orbana, jednostavno je shvatio da ne može kao članica EU, da se mora pridružiti toj jedinstvenoj politici, napravio je minimum koji je morao i onda je stao. Vojna pomoć nije mogla ići preko Madžarske. Najmanje izbjeglica ide iz tog smjera", kaže Macan.

'Orban opet može pokazivati prst Bruxellesu'

Za Orbana je rekao da opet može pokazivati prst Bruxellesu i da očito to voli raditi.

'Jednom kada uđete u EU nitko ne kontrolira hoćete li biti dobra članica", kaže.

I Vučić i Orban nesumnjivo su autokrati, a macan smatra da im je to u neku ruku i adut.

"Vučić zaista ima odgovornost da ljudi žive bolje i on to postiže. Istraživanja koja sam gledao pokazuju da ljudi u Srbiji zaista misle da žive bolje, jer stvari idu pomalo naprijed. I onda mu se ljudi klanjaju kao caru, kao kralju. Uvijek je 'to sam ja'. To nam je ostalo iz socijalizma, volimo jake osobe, a na njima je da to isporuče. Vučić je jasno rekao, tih 1000 eura plaće, koja je daleko, i 500 eura mirovine, koji su jako daleki za Srbiju, postavio je neki cilj i jasno rekao da, ako će biti 20 godina na vlasti, možda i bude jednom", istaknuo je Macan.

'Vučić svakog protukandidata 'ubije' u medijima'

On kaže da Vučić kao pravi autokrat svakog svog protukandidata 'ubije' u medijima, raskomada ga jer ima kontrolu nad medijima.

"Zadnje su gledali sve slike s Instagrama, pogledali što su sve kupili i pitali otkud im novac za to. To su radili svim opozicijskim liderima, i vi se onda povučete ili se prodate, ili propadnete. Tu je veliki utjecaj gdje vas financijski pritišću da odustanete. U principu, opozicija se zadovolji s onim što jest, iako bi mogli raditi bolje. Oni u kampanji imaju jedino priliku raditi ravnopravnu kampanju. Ovaj puta imam dojam da su se jednostavno predali ili su bili previše pod udarom Đilasove koalicije koju Vučić smatra najvećom prijetnjom. Vučić pomalo idu u teren centra. Ide čak i na ljevicu. On je uspješno SNS prebacio s desnice na centar i sve ostale izbacuje prema van.

'Nedostajat će mu Dačić, to će biti veliki problem'

Vučiću će, pak, nedostajati Ivica Dačić kao partner u vlasti i to će mu biti veliki problem.

''S njegovim glasovima bi imao sigurnu koaliciju na državnoj razini. On je izrazito proruski orijentiran. Ako on pristane da ne bude premijer, unatoč žestokoj kampanji, onda je moguća suradnja. No nisam siguran da će zbog EU baš Dačić moći biti premijer", kaže.

Kazao je i da jedine prave kritike Vučiću dolaze iz hrvatskih medija.

''Ono što ne uspije iskontrolirati u Srbiji pređe preko granice u Hrvatsku pa se opet vrati u Srbiju, pa ga to jako nervira jer su to jako odmjerene kritike", kazao je Macan u RTL Direktu.