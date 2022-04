Aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić osvojio je drugi uzastopni predsjednički mandat, a njegovi naprednjaci započinju drugo desetljeće na vlasti. Izborna noć otkrila je puno o budućnosti Srbije pod takvim vodstvom. Počelo je nadrealnim obraćanjem novog-starog predsjednika, koji je sam proglasio svoju pobjedu i čitao postotke osvojenih glasova protivnika, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Vučić se u nakon proglašenja pobjede dotaknuo i Hrvatske. Poručio je da ne traži ispriku, ali ne želi ni da se od Srbije traži isprika.

I Vučić i zapadne države su kalkulirali

Bit će još zanimljivije vidjeti hoće li nakon izbora i kako Vučić nastaviti balansirati između Europske unije i Rusije. O tome je za RTL Danas govorio politički analitičar iz Beograda Đorđe Trikoš.

"Meni se čini da se tijekom ove najakutnije faze rata u Ukrajini već pokazalo da će pritisak zapadnih sila prema Srbiji nakon izbora biti nešto veći nego što je bio do samih izbora", kaže Trikoš.

On smatra da su i zapadne države i Vučić kalkulirali da ništa ne eskalira dok izbori ne završe kako bi svatko dobio što želi.

'Srbija se svrstala uz međunarodnu zajednicu'

"Pritisak međunarodne zajednice bit će intenzivniji. Moje očekivanje je da će Vučić naći način kako da opravda jedan set očekivanih sankcija kojima se Srbija treba pridružiti. On će zapravo, kao što to i inače dobro radi, iskomunicirati zašto to radi", objašnjava Trikoš.

"Srbija se pridružila objema rezolucijama Ujedinjenih naroda koje su osudile agresiju u Ukrajini što je bilo neočekivano za poznavatelje prilika u Srbiji jer se Srbija svrstala uz međunarodnu zajednicu", dodao je.

Ako su neke odluke i donesene prije izbora, tek će izaći na vidjelo nakon, tvrdi Trikoš.