Ma kakva Mađarska, ovo su najzanimljiviji izbori u Europi: Nitko ne zna što smjera bivši predsjednik

Bugari su u nedjelju krenuli na birališta osmi put u pet godina, a očekuje se da će koalicija bivšeg predsjednika Rumena Radeva pobijediti zahvaljujući obećanju borbe protiv korupcije.

Bugarska je najsiromašnija članica Europske unije, a nalazi se u političkoj krizi od 2021., kad su veliki antikorupcijski skupovi srušili konzervativnu vladu dugogodišnjeg čelnika Bojka Borisova.

Radev, bivši general zrakoplovstva koji se zalagao za obnovu veza s Rusijom i koji kritizira slanje vojne pomoći Ukrajini, bio je predsjednik te balkanske nacije devet godina.

Odstupio je s dužnosti u siječnju kako bi predvodio novoosnovanu lijevo-centrističku grupaciju Progresivna Bugarska. Ankete sugeriraju su da bi blok mogao osvojiti 35 posto glasova.

'Dovodimo u pitanje budućnost vlastite zemlje'

Radev je rekao da želi riješiti zemlju njezina "oligarhijskog modela vođenja" i podržao je antikorupcijske prosvjede krajem 2025. koji su srušili vladu koju su podržavali konzervativci.

"Radevljev cilj je da Bugarska ima budućnost. Došli smo do točke u kojoj dovodimo u pitanje samu budućnost vlastite zemlje“, rekao je Lazar Lazarov, 28-godišnji profesor filozofije, za AFP na Radevljevu posljednjem predizbornom skupu u Sofiji ranije ovog tjedna.

"Radev se dokazao kao predsjednik i kao državnik. On je onaj koji je najprihvatljiviji za EU, Sjedinjene Države, Rusiju, pa čak i za Kinu.“

Biračka mjesta otvorena su u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema novinarima AFP-a. Zatvorit će se u 20 sati.

Vojna pozadina i persona neustrašivog domoljuba

Radev je iskoristio svoje hrabre letačke vještine kako bi izgradio svoj politički brend. Prije nego što se kandidirao za predsjednika na izborima 2016., odjel za odnose s javnošću ratnog zrakoplovstva snažno je promovirao njegove zračne priredbe.

Slično tome, na ovogodišnjim općim izborima, predizborni video prikazao ga je u kokpitu MiG-29, kako bilježi vertikalni polijetanje.

Nakon što je 2017. preuzeo predsjedničku dužnost, Radev je brzo nadoknadio nedostatak političkog iskustva. Iskoristio je svoju vojnu pozadinu kako bi izgradio personu neustrašivog nekorumpiranog domoljuba.

Kao bivši general, također je navodio svoje vojno obrazovanje prilikom procjena o tome zašto misli da bi Ukrajina trebala tražiti mir s Rusijom.

Njegov veliki proboj dogodio se 2020., usred velike političke oluje oko utjecaja oligarha na državne tužitelje. Bila je to borba koja je tijekom ljeta izazvala velike ulične prosvjede i pomogla Radevu da se etablira kao najpopularniji političar u zemlji.

Tužitelji su upali u predsjedničke urede i nakratko pritvorili dvojicu Radevljevih djelatnika, što je samo pojačalo njegov kredibilitet kao borca ​​protiv otimanja države. Kako je bijes javnosti rastao, jedne ljetne večeri izašao je pozdraviti okupljene, podižući stisnutu šaku, osuđujući korupciju i pozivajući "mafijaše" da napuste izvršnu vlast.

Borba protiv korupcije je u središtu njegove kampanje, a njegovo ključno predizborno obećanje bilo je "srušiti oligarhiju".

"Oligarhija je duboko ukorijenjena u društvenom i gospodarskom životu zemlje. To je piramidalna [shema] koja sustavno iscrpljuje društvo, a istovremeno osigurava njegovu nekažnjivost kontrolom institucija, stranaka, izbora, medija i poslovanja“, rekao je Radev prošli mjesec. "Ako se ovaj model ne demontira, svaki oblik upravljanja bio bi osuđen na propast“.

'Na mjestu odmor!'

Međutim, Bruxelles ima razloga za oprez. Radev oštro kritizira politiku EU-a o zelenoj energiji, koju "u svijetu bez pravila" smatra naivnom, kao i bilo kakav napor Bugarske u slanju oružja Ukrajini koja se bori protiv ruske invazije od 2022., iako je rekao da neće koristiti veto svoje zemlje kako bi blokirao odluke Bruxellesa.

Zalažući se za obnovu veza s Rusijom, Radev je osudio desetogodišnji obrambeni sporazum između Sofije i Kijeva koji je potpisan prošli mjesec, što mu je donijelo nove optužbe protivnika da je preblag prema Moskvi.

Bivši predsjednik također je izazvao nezadovoljstvo kad je u četvrtak na svom skupu prikazivao slike sa svojih sastanaka sa svjetskim čelnicima, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U valu ogorčenja među proeuropskim biračima na društvenim mrežama, stotine korisnika podijelile su snimku zaslona kao dokaz da Radev stoji na strani Kremlja. Međutim, na samom događaju, u najvećoj bugarskoj zatvorenoj areni, pristaše su Radeva dočekale uzvicima, koje je on prekinuo vojničkim "na mjestu odmor!" uz smijeh publike.

"Moramo zbiti redove", rekao je pred oko 10.000 pristaša, predstavljajući svoju stranku kao nekorumpiranu "alternativu perverznom kartelu stranaka starog kova".

Borisov, koji je gotovo desetljeće neprekidno vodio zemlju, odbacio je sugestije da Radev donosi nešto "novo“. Na skupu svoje stranke ranije ovog tjedna inzistirao je da je GERB "ostvario snove 1990-ih" s postignućima kao što je ulazak zemlje u eurozonu ove godine.

Očekuje se visoka izlaznost

Radev se zavjetovao da će izbjeći koaliciju s GERB-om nakon izbora, a također je isključio suradnju s Deljanom Peevskim, koji vodi stranku DPS (Pokret za prava i slobodu) i kojeg su Sjedinjene Države i Velika Britanija sankcionirale zbog korupcije.

Umjesto toga, Radev je rekao da cilja na apsolutnu većinu u parlamentu od 240 mjesta.

Nedostatak povjerenja u politiku utjecao je na izlaznost birača, koja je na posljednjim izborima 2024. pala na 39 posto. No, s obzirom na to da je Radev radio na okupljanju birača, očekuje se visoka izlaznost, prema analitičarki Borjani Dimitrovoj iz instituta za javno mnijenje Alpha Research.

Političke stranke pozvale su Bugare da se pojave na biralištima, također kako bi se obuzdao utjecaj kupovine glasova. Posljednjih tjedana policija je zaplijenila više od milijun eura u racijama protiv kupovine glasova u pojačanim operacijama. Također su priveli stotine ljudi, uključujući lokalne vijećnike i gradonačelnike.

Zašto su ovi izbori tako zanimljivi?

Pobijedi li Radev, EU i NATO mogli bi se ponovno suočiti s liderom koji gaji simpatije prema Rusiji, tek nakon što su se "riješili" Rusiji naklonjenog mađarskog premijera Viktora Orbana.

Radev, koji je bio predsjednik države u dva mandata, u više navrata je odstupao od proukrajinske linije službene Sofije, protivio se vojnoj pomoći Kijevu i sankcijama protiv Moskve, baš kao i Orban.

Zbog toga, navodi Kyiv Independent, rastu strahovi da bi Bugarska mogla postati novi "kamen spoticanja" za Ukrajinu, sjedne li Radev u premijersku fotelju. Radev, doduše, niti kao predsjednik nije propuštao kritizirati podršku napadnutoj Ukrajini kad god mu se za to pružila prilika.

Otvoreno je negodovao zbog zapadnih sankcija i tvrdio da vojna pomoć Kijevu samo produljuje sukob. To je 2023. u Sofiji kulminiralo oštrom verbalnom razmjenom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Radev je osudio i desetogodišnji sigurnosni sporazum između Bugarske i Ukrajine, koji je potpisao privremeni bugarski premijer Andrej Gjurov.

Koristan za Kremlj

Radev je u prošlosti predlagao kontroverzni referendum koji je protumačen kao pokušaj odgađanja ulaska zemlje u eurozonu.

Vlada koju je tada imenovao navodno je 2022. pokušala sabotirati planove za smanjenje energetske ovisnosti o Rusiji. Radev je, neuspješno, pokušao uložiti i veto na prijedlog zakona iz 2025. o pooštravanju nadzora nad prodajom rafinerije u Burgasu, najvećeg naftnog postrojenja u zemlji, koje je u vlasništvu ruskog Lukoila.

Ruslan Stefanov, analitičar Centra za proučavanje demokratije (CSD) iz Sofije, smatra da je etiketiranje Radeva isključivo kao "proruskog" političara možda pretjerano, ali priznaje da ga njegovi stavovi čine "politički korisnim za Kremlj". Smatra ipak kako je malo vjerojatno da bi Radev mogao biti toliki problem za EU kako je to bio Orban. Bugarska politička scena je podijeljena i gotovo je nemoguće da Radev, u slučaju pobjede, formira vlast bez koalicijskih partnera.

Njegova popularnost raste, a iskoristio je opće nezadovoljstvo ekonomskom situacijom kako bi pokrenuo snažnu predizbornu kampanju nakon što su prosvjednici srušili kabinet Rosena Željazkova.

Predizborne ankete trenutno pokazuju da njegova stranka Progresivna Bugarska vodi sa oko 30 posto podrške. Na drugom mjestu je GERB-SDS - koalicija bivšeg premijera Borisova - sa približno 20 posto. Na trećem mjestu je Demokratska Bugarska (PP-DB) s oko 12 posto glasova.

Očekuje se da bi prag mogli prijeći i Pokret za prava i slobode (DPS), stranka turske manjine koju predvodi oligarh Deljan Peevski (trenutno na američkoj i britanskoj crnoj listi sankcija) te ultranacionalistička i proruska stranka Preporod (Vazrazhdane).

'Pokušava se poigrati sa svima'

Unatoč godinama nagađanja da će se kandidirati za premijera, Radev je tek u ožujku otkrio svoj projekt Progresivne Bugarske. Iako formalno ne vodi stranku, on je nepogrešivo njezino lice.

Pokret sadrži šaroliku skupinu političara bliskih njemu ili nekih koji su promijenili svoju odanost, a uključuje i vojne osobe, novopridošle članove i bivše sportske osobe.

"Njegovo lice je svugdje, što je vjerojatno ono što je važno, jer nitko drugi nije prepoznatljiv", rekao je Dimitar Bechev, viši suradnik u Carnegie Europeu za Politico.

Bugarska je od 2021. imala čak sedam premijera, a niti jedan nije odradio mandat do kraja. Progresivna Bugarska privukla je eklektičan raspon podupiratelja, čak i neke pristaše proruske krajnje desne stranke Preporod. Ipak, program stranke nudi malo specifičnosti, a Radev nije jasno pozicionirao Progresivnu Bugarsku na političkom spektru. Njegova ekonomska politika, primjerice, nosi obilježja i ljevičarskih i desničarskih platformi.

"Njegova je strategija da svoje izjave drži što je moguće nejasnijim i nejasnijim kako bi biračima omogućio da čuju što god žele čuti od njega... Baca široku političku mrežu, pokušavajući privući birače i s ljevice i s desnice na političkom spektru. Pokušava se poigrati sa svima", rekla je Boriana Dimitrova, glavna partnerica u sofijskoj agenciji za istraživanje javnog mnijenja Alpha Research.

Taj pristup mogao bi donijeti glasove u nedjelju, ali riskira mu se obiti o glavu jednom kada Radev preuzme vlast. Dimitrova ga naziva "paradoksalnom figurom" - više polarizirajućom nego ujedinjujućom kao predsjednikom i, kao potencijalnim premijerom, "svejedom, s malo jasnoće o svojim načelima ili rješenjima koja nudi".

'Izborni tsunami'

Iako je Radev smanjio svoju prorusku retoriku tijekom kampanje, njegovi su se stavovi i dalje pojavljivali u nekoliko navrata, uključujući i o bugarskoj potrebi za jeftinom ruskom naftom.

Kada je sadašnja privremena vlada krajem ožujka odlučila potpisati 10-godišnji sporazum o suradnji s Ukrajinom, Radev ju je oštro napao, optužujući vladu da nas "uvlači u rat“.

Dimitrova je istaknula da je Radev očekivao "izborni tsunami" i da su njegovi saveznici govorili o osvajanju najmanje 120 od 240 mjesta u parlamentu. Ankete, međutim, sada sugeriraju skromniji rezultat pa je zanimljivije pitanje, što će se dogoditi ako ne uspije postići većinu. Ostvari li koaliciju s prozapadnim strankama, za očekivati je da bi mu bilo lakše šutjeti o Ukrajini i pustiti koalicijske partnere da govore o politici prema Rusiji.

"Možda će pokušati izgraditi manjinsku vladu, pokušavajući stvoriti različite saveze o različitim temama. Međutim, to zahtijeva znatnu političku oštroumnost. Upravo ćemo vidjeti ima li je", rekla je Dimitrova.

Aura autsajdera

"Biti predsjednik vrlo je drugačiji opis posla od biti vođa najveće stranke i sudjelovati u sklapanju sporazuma s drugim strankama“, rekao je Bechev. "Nismo ga vidjeli u akciji. Ne znamo kako djeluje, što je sposoban, koje su mu granice.“

Ne uspije li Radev formitrati vladu, cijena će biti visoka. Politički analitičari upozoravaju da bi njegova mesijanska aura mogla brzo izblijedjeti, a izgledi za još jedne prijevremene izbore dodatno će oslabiti njegovu poziciju jer u tom slučaju više neće imati "auru autsajdera".

Bugarska je taj obrazac već vidjela: stiže "spastitelj", ne uspijeva upravljati, ubrzo gubi prednost novopridošlice koja ga je činila nezaustavljivim. A ako netko dobro zna što se dogodi kada se avion zaustavi na visini, to je Radev.

