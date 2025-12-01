'Popeo' se drugom vozaču na krov i izazvao totalni kaos: Kruži nevjerojatna snimka!

Internetom kruži snimka prometne nesreće na Šmartinskoj cesti u Ljubljani prošle srijede koju je izazvao 18-godišnji vozač. Kako je objavio portal 24ur.com, vozač je bježao od policije na ljubljanskoj obilaznici, a zatim je na izlazu iz nje napustio obilaznicu i na raskrižju se zabio u drugo vozilo.

Video prikazuje plavo vozilo kako juri preko pločnika, preko ceste, a zatim se sudara s crnim vozilom koje čeka zeleno svjetlo na raskrižju. Udar je bio toliko silovit da su se oba vozila prevrnula i pala na krovove.

Vozači oba vozila i još jedan putnik zadobili su ozljede, ali to nije spriječilo počinitelja da izađe iz prevrnutog automobila i nastavi bježati od policije pješice.

Kako je prošli tjedan objavila ljubljanska policija, 18-godišnji slovenski državljanin pronađen je nedugo nakon toga te mu uhićen.

Tijekom postupka utvrđeno je da počinitelj nije posjedovao važeću vozačku dozvolu te da je prilikom bijega bacio PVC vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina.

Nesreča in pobeg z nesreče (Šmartinka).. pic.twitter.com/s81sqcirxe — Mati Tereza (@mati_tereza) November 30, 2025

Kod osumnjičenika je pronađeno i više od 3000 eura gotovine. Protiv osumnjičenika je određen pritvor, a oduzeto mu je i osobno vozilo.

Na temelju intenzivne kriminalističke istrage i prikupljenih informacija, nadležni sud izdao je nalog za pretragu vozila i prebivališta osumnjičenika. Tamo je policija zaplijenila nekoliko paketa ilegalnih droga (heroin i kanabis) i pribor za trgovinu ilegalnim drogama.

Nakon dovršenog postupka, osumnjičeniku je ukinut pritvor, a policija nastavlja prikupljati obavijesti o sumnji na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će o svim saznanjima obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

