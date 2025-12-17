Pod udarom su gripe, a oni štrajkaju: Liječnici u Engleskoj traže veće plaće

Liječnici u Engleskoj počeli su u srijedu petodnevni štrajk zbog plaća i uvjeta rada usred snažnog vala gripe, a kraj sve oštrijeg spora s vladom se ne nazire.

Specijalizanti tvrde da su im se plaće u zadnjih desetak godina značajno smanjile zbog čega su ove godine već nekoliko puta štrajkali.

Vlada objašnjava da si država ne može priuštiti povećanje plaća veće od postojećeg, a ministar zdravstva Wes Streeting ocijenio je da su štrajkovi "samovoljni, neodgovorni i opasni".

Bolnice preplavljene zbog vala gripe

Štrajkovi su povećali pritisak na zdravstveni sustav koji je već prenapregnut. Engleski zdravstveni sustav upozorio je prošli tjedan da su bolnice suočene s "najgorim mogućim scenarijem" zbog vala gripe.

Jack Fletcher iz Britanskog medicinskog udruženja (BMA), koje predstavlja specijalizante, rekao je da su liječnici stupili u štrajk zbog toga što kvalificirani liječnici ne mogu dobiti odgovarajuća radna mjesta i plaća.

"Moramo cijeniti naše liječnike u ovoj zemlji", rekao je na prosvjedu ispred bolnice sv. Tome u Londonu.

"Vidjeli smo da je prošle godine više liječnika napustilo profesiju nego ikada prije u zadnjih deset godina."

BMA traži povećanje plaća od 29 posto ove godine kako bi se u realnom smislu vratile na razine iz 2008.

Laburistička vlada je nakon što je prošle godine izabrana pristala povećati plaće liječnicima 22 posto ne bi li riješila spor koji je počeo za vrijeme prethodne konzervativne vlade. No, sukob se ponovno rasplamsao ove godine nakon što su liječnici dobili novu povišicu od 5,4 posto.

Javnost ne podržava štrajk

Potpora javnosti štrajku relativno je niska. Ispitivanje YouGova provedeno 12. prosinca pokazalo je da se 58 posto ispitanika u određenoj mjeri ili snažno protivi štrajku.

U Engleskoj bi zbog štrajka na dužnosti moglo biti manje liječnika nego obično, pa će se prioritet morati dati spašavanju života i neki termini morat će biti odgođeni.

Hospitalizacije zbog gripe skočile su u Engleskoj početkom prosinca više od 50 posto, na u prosjeku 2660 pacijenata na dan, što je najviše ikada za to razdoblje godine. Vrhunac još nije na vidiku, rekli su stručnjaci.

