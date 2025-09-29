Let preusmjeren zbog bizarnog incidenta: 'To je bilo 15 najstrašnijih minuta u mom životu'

Let Ryanaira preusmjeren je nakon što je jedan putnik navodno "pojeo svoju putovnicu", a drugi je pokušao svoju putovnicu baciti u toalet. Avion je poletio iz Milana za Stansted, a navodno su se oba muškarca počela neobično ponašati otprilike 15 minuta nakon polijetanja, piše The Sun.

Ubrzo nakon što se oglasio znak za sigurnosni pojas, jedan muškarac u prednjem dijelu aviona počeo je trgati stranice iz svoje putovnice i jesti ih, rekli su svjedoci. Ostali putnici počeli su paničariti, a drugi muškarac pokušao baciti vlastitu putovnicu u WC školjku.

"Osoblje je obaviješteno i otišlo je provjeriti što se događa sprijeda", rekao je jedan od putnika. te dodao: "Odjednom se cijela atmosfera promijenila – nitko u avionu nije znao što se događa, ti ljudi su se ponašali čudno".

Stjuardesa je navodno potom pokucala na vrata WC-a i pokušala uvjeriti putnika da ne baca putovnicu u WC školjku.

Objavljena je kratka i jasna obavijest o incidentu, a avion je na kraju preusmjeren prema Parizu, rekao je svjedok. Dodao je da su to bile "najstrašnijih 15 minuta u mom životu".

Zrakoplov je potom mogao nastaviti putovanje za London dva sata kasnije.

