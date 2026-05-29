20 godina primala plaću za nerad pa sada tuži poslodavca zbog diskriminacije

Dok mnogi ljudi sanjaju o poslu bez puno stresa i obaveza, jedna Francuskinja to je i doživjela. Ipak, zbog toga nije bila nimalo sretna. Laurence Van Wassenhove (60) redovno je primala plaću gotovo dva desetljeća, a nije radila ništa. Sada tuži telekomunikacijsku kompaniju zbog diskriminacije i dugogodišnje izolacije na radnom mjestu. Francuskinja se zaposlila 1993. godine u tadašnjem France Télécomu - danas Orangeu. Asistentica u ljudskim resursima očekivala je stabilnu karijeru i profesionalni razvoj, piše Fenix.

Međutim, nakon što joj je dijagnosticirana epilepsija i hemiplegija, odnosno djelomična paraliza jedne strane tijela, premještena je na mirnije administrativne poslove. Ono što je trebalo biti prilagodba njezinim potrebama, Laurence je doživjela kao marginalizaciju.

Nakon zahtjeva za premještaj u drugu regiju Francuske 2002. godine, liječničko vještačenje zaključilo je da nije sposobna za željenu poziciju. Umjesto novog radnog mjesta, završila je u svojevrsnoj "čekaonici" bez konkretnih zadataka.

Godine bez posla, kolega i kontakta

Privremeno rješenje pretvorilo se u dugogodišnje stanje potpune profesionalne izolacije. Laurence je nastavila primati plaću, ali nije dobivala nikakve zadatke niti je imala kontakt s kolegama ili nadređenima. Tijekom godina više je puta tražila dodatne edukacije, nove radne obveze ili drugo radno mjesto unutar kompanije, no njezini zahtjevi navodno su ignorirani. U međuvremenu je postala i majka autističnog djeteta, a psihički pritisak zbog osjećaja beskorisnosti i izolacije sve je više rastao.

Kako je izjavila za francuske medije, osjećala se kao da "ne postoji". Dugotrajna pasivnost i odsutnost bilo kakve profesionalne uloge doveli su je do teške depresije. Iako je godinama redovito primala plaću bez rada, Laurence tvrdi da nije riječ o privilegiji nego o obliku diskriminacije i zanemarivanja zaposlenice s invaliditetom. Još 2015. godine obratila se francuskoj instituciji za borbu protiv diskriminacije, ali bez konkretnog rezultata.

Sada je cijeli slučaj završio na sudu, a telekomunikacijski gigant našao se pod pritiskom javnosti zbog pitanja kako je moguće da zaposlenica gotovo 20 godina ostane bez stvarnog radnog angažmana, a da tvrtka pritom ništa ne poduzme. Ovaj neobičan slučaj izazvao je brojne rasprave u Francuskoj i Europi o odnosu velikih kompanija prema zaposlenicima s zdravstvenim problemima te o tome može li dugotrajno "plaćanje bez rada" također predstavljati oblik psihološkog zlostavljanja i profesionalne diskriminacije.