Agent ICE pokušao upasti u konzulat druge države, pojavila se snimka: 'Ne smijete!'

Agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) pokušali su u utorak ući u ekvadorski konzulat u Minneapolisu, ali su ih djelatnici konzulata spriječili u ulasku u prostorije, priopćilo je ekvadorsko ministarstvo vanjskih poslova.

Pokušaj ulaska potaknuo je Ministarstvo vanjskih poslova da pošalje "prosvjednu notu" veleposlanstvu SAD-a u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtijevajući da se takvi incidenti "ne ponove", navodi se u izjavi ministarstva.

U izjavi se incident karakterizira kao "pokušaj upada agenata ICE-a u ekvadorski konzulat u Minneapolisu".

Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprječavanju ulaska ICE-a osigurale zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi.

Masovne deportacije i teško naoružani agenti ICE-a

Incident se dogodio tijekom masovne deportacije koju je provodilo oko 3000 teško naoružanih agenata ICE-a i američke granične patrole raspoređenih u Minnesotu po naredbi predsjednika Donalda Trumpa prije nekoliko tjedana.

Ni State Department Sjedinjenih Država ni Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE i graničnu patrolu, za sada nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Ekvadorsko ministarstvo vanjskih poslova nije navelo druge detalje. No, očevici koji rade u trgovinama u blizini konzulata rekli su da su vidjeli agente ICE-a kako pokušavaju ući u zgradu.

"Vidjela sam kako policajci napadaju dvije osobe na ulici, a zatim su te osobe ušle u konzulat, a policajci su pokušali ući za njima", rekla je jedna žena, koja je tražila da ostane anonimna, navodeći kao razlog strah od odmazde savezne vlade.

Agenti "nisu mogli ući u konzulat, koliko sam mogla vidjeti", rekla je.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi trenutak kad agenti ICE-a pokušavaju ući, zaposlenik konzulata se usprotivio.

Prema međunarodnom ugovoru, veleposlanstva, konzularni uredi i drugi diplomatski objekti neke zemlje smatraju se suverenim teritorijem te nacije, zaštićenim diplomatskim imunitetom od neovlaštenog ulaska agenata drugih vlada.

Već dvoje ubijenih u operaciji Metro Surge

Operacija Metro Surge, Trumpova akcija provođenja imigracijskog zakona u Minneapolisu, dovela je do pucnjava i ubojstva dvoje američkih državljana na ulicama najmnogoljudnijeg grada Minnesote, što je izazvalo tjedne prosvjeda tamo i diljem zemlje.

Kako je rastao politički pritisak za deeskalaciju napetosti, Trumpov "car granice", Tom Homan, sastao se u utorak s gradonačelnikom Minneapolisa i guvernerom Minnesote, nastojeći smiriti krizu.

