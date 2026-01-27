Snajperisti na krovu, plač i vrisak, leševi posvuda... Snimke iz Irana lede krv u žilama

Provjereni videozapisi iz Irana prikazuju tijela nagomilana u bolnicama, snajperiste na krovovima zgrada i uništavanje nadzornih kamera, dok se nastavlja dosad neviđen obračun s protuvladinim prosvjedima.

BBC Verify prati širenje prosvjeda diljem Irana otkako su izbili krajem prosinca, no gotovo potpuna internetska blokada koju su nametnule vlasti učinila je iznimno teškim dokumentiranje razmjera nasilja i broja žrtava.

Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) navodi da je potvrdila gotovo 6.000 ubijenih, uključujući 5.633 prosvjednika, od početka nemira krajem prosinca. Također istražuju dodatnih 17.000 prijavljenih smrti, koje su zaprimili unatoč internetskoj blokadi koja traje gotovo tri tjedna.

Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) upozorila je da bi konačan broj žrtava mogao premašiti 25.000. Iranske vlasti su, s druge strane, prošlog tjedna priopćile da je poginulo više od 3.100 ljudi, tvrdeći da su većina bili pripadnici sigurnosnih snaga ili prolaznici koje su napali, kako navode, „izgrednici“.

Stravične snimke iz Irana

Najnoviji provjereni videozapisi datiraju s 8. i 9. siječnja, kada su tisuće ljudi izašle na ulice nakon poziva na nacionalne prosvjede koji je uputio Reza Pahlavi, sin pokojnog iranskog šaha koji živi u egzilu.

Ti dani smatraju se najsmrtonosnijima za prosvjednike dosad, a snimke prikazuju intenzivnu i nasilnu reakciju sigurnosnih snaga.

Više snimki koje su analizirali BBC Verify i BBC Persian prikazuju tijela nagomilana u mrtvačnici bolnice Tehranpars u istočnom Teheranu. Lokacija je potvrđena usporedbom unutrašnjosti zgrade s drugim javno dostupnim fotografijama i videozapisima.

Na jednom od videa može se prebrojati najmanje 31 tijelo, dok drugi prikazuje sedam vreća s tijelima položenih ispred ulaza u bolnicu. Snimke možete pogledati OVDJE, upozoravamo da su uznemirujuće.

Na drugoj snimci vidi se kako stotine ljudi prosvjeduju na autocesti u zapadnom Teheranu. Ubrzo se čuju višestruki rafali pucnjeva, a ljudi počinju vrištati i bježati.

U jugoistočnom gradu Kermanu, video snimljen s visine zgrade prikazuje nekoliko naoružanih muškaraca u vojnim uniformama kako hodaju cestom i neprestano pucaju. Nije jasno na koga pucaju, dok se u pozadini čuje skandiranje prosvjednika, a mali požar gori nasred ceste.

The Times reveals the awful truth: 16,500 protesters killed and 330,000 injured.Two weeks of protests in Iran have caused more civilian deaths than two years of war in Gaza. Yet the world looks the other war, pic.twitter.com/uqZy1SMriO — David Vance (@DVATW) January 21, 2026

Snajperisti na krovovima

Provjereni video iz sjeveroistočnog grada Mashhada prikazuje dvojicu muškaraca odjevenih u crno na krovu zgrade usred dana. Jedan stoji pored velike puške naslonjene na zid i razgovara na telefon, dok drugi čuči i puši.

Snimke dodatno potkrepljuju tvrdnje o prisutnosti snajperista na krovovima zgrada tijekom prosvjeda.

Prosvjednici su viđeni kako pokušavaju onesposobiti iranski sustav nadzora. Na jednoj potvrđenoj snimci osoba se penje na stup u glavnom gradu i više puta udara CCTV kameru u pokušaju da je ošteti.

Tehran after dark comes alive with resistance.

Footage from nationwide protests shows moments of courage and defiance, shared despite heavy surveillance — a reminder of the power of people documenting their own reality.#Tehran #IranProtests2026 #protestvote2026 #Resistance pic.twitter.com/TdKDf3qjHR — DXB News Network (@dxbnewsnetwork) January 27, 2026

Na tlu se vidi velika masa ljudi koja navija i plješće dok se kamera oštećuje. BBC Verify navodi da su protuvladini prosvjedi zabilježeni u najmanje 71 gradu i mjestu diljem Irana, iako se vjeruje da je stvarni broj lokacija znatno veći.

Od 8. siječnja većina stanovništva suočava se s gotovo potpunim prekidom internetskih veza. Ipak, neki su uspjeli nakratko pristupiti mreži koristeći SpaceX-ov satelitski internet Starlink i virtualne privatne mreže (VPN-ove). Zbog gospodarskih problema koje je blokada dodatno pogoršala, očekuje se da će se u narednim danima pojaviti još snimki i svjedočanstava o događajima na terenu.

