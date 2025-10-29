Kruzer 'zaboravio' ženu na otoku: Kad su se vratili, pronašli su je - mrtvu

Australske vlasti istražuju smrt žene (80) koju je kruzer ostavio na Velikom koraljnom grebenu i koja je naknadno pronađena mrtva.

Vjeruje se da se odvojila od grupe s kruzera da bi se odmorila tijekom planinarenja na najviši vrh otoka Lizard, takozvani Cook's Look, u subotu. Brod je isplovio s otoka tijekom zalaska sunca, no vratio se po nju kada je posada shvatila da je žena nestala.

Kapetan broda prvi put je izvijestio o nestalnoj ženi u subotu oko 21 sat po lokalnom vremenu.

Svjedoci su ispričali da je sedmero ljudi s bakljama stiglo na otok i krenulo u potragu, koja je prekinuta u tri ujutro po lokalnom vremenu. No, helikopter se vratio u nedjelju ujutro.

Velika potraga dobila je tužan epilog u nedjelju ujutro nakon što je pronađeno njezino tijelo.

Istraga smrti

"Znali smo da je mrtva jer su odmah pozvali sve da prekinu s potragom", ispričala je Traci Ayris za australski ABC.

Ubrzo je na to mjesto stigla policija. "Jako je tužno što se u ovom raju dogodila tragedija. Trebalo je to biti sretan odmor za gospođu", dodala je.

Izvršni direktor tvrtke Coral Expeditions potvrdio je da su kontaktirali obitelj poginule i ponudili joj podršku zbog "tragične smrti".

Australska uprava za pomorsku sigurnost (AMSA) najavila je sastanak s posadom broda kada pristane u Dawinu ovoga tjedna u sklopu istrage,prenosi BBC. Vlasti su najavile da će surađivati s drugim agencijama kako bi istražile slučaj te da ozbiljno shvaćaju sigurnost putnika i posade na komercijalnim brodovima.

Policija Queenslanda izjavila je da će za mrtvozornika biti pripremljeno izvješće o "iznenadnoj i ne sumnjivoj smrti" žene.

Tragedija se dogodila na prvoj stanici 60-dnevnog krstarenja Australijom za koje su putnici morali izdvojiti na desetke tisuća dolara.

