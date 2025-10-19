Kruže opasne 'prijevare': Jedna od njih je 'nigerijska', a mogla bi vas koštati

Internet ove godine slavi tridesetu godišnjicu. Prvi komercijalno široko dostupan i uspješan web preglednik, Mosaic Netscape, prvi put je pokrenut u listopadu 1994., ali trebalo je gotovo dvije godine da stekne široku prihvaćenost. U to vrijeme, u cijelom svijetu postojalo je samo negdje oko 20 do 30 tisuća web stranica, ali krajem 1996. i početkom 1997. taj je broj već premašio 100 tisuća.

Danas je internet okosnica ogromnog broja tvrtki, poduzeća, kao i globalne zabave. Danas se komunikacijski kanali također uvelike oslanjaju na World Wide Web, a online trgovine i trgovina te internet globalno okreću preko pet bilijuna dolara godišnje. Zbog svega toga ne čudi da je kibernetički kriminal tijekom godina postao vrlo raširen - u svim zemljama svijeta i u svakom kutku interneta.

POGLEDAJTE VIDEO: Ove lozinke koriste milijuni, a hakeri ih probijaju u sekundi! Jeste li i vi među njima?:

Imate li rodbinu u Nigeriji?

Prošli tjedan njemačke vlasti, uz pomoć međunarodnih partnera, uspjele su srušiti ogromnu mrežu kibernetičkih prijevara, koja je sadržavala više od 1400 web stranica. Najveći broj takvih stranica registriran je na domene u istočnoeuropskim zemljama, posebno u Bugarskoj. "Operacija Herakles", kako su je nazvali njemački istražitelji, pronašla je tisuće stranica koje su u biti bile kripto prijevare, pozivajući korisnike da ulažu u kupnju raznih kriptovaluta, obećavajući višestruki povrat ulaganja.

Lažne stranice bi također prikazivale lažne brojke prevarenim investitorima, a budući da su neke od stranica dopuštale isplatu malog dijela "ulaganja", investitori dugo nisu ništa sumnjali. Kada bi neki htjeli nadopuniti svoju ukupnu "zaradu", njihovi bi računi bili zatvarani bez objašnjenja ili bi se od njih tražilo da plate više novca za razne "prekogranične troškove".

Iako puni opseg "posla" uključenog u ovu kibernetičku prijevaru nije otkriven, nakon što su ove stranice zatvorene, pokušano je preko 700.000 posjeta iz cijele Europe, što je znak da je ova prijevara bila dobro osmišljena i imala veliki doseg na internetu.

Također, u zemljama regije sve češći su pokušaji takozvanih "nigerijskih prijevara". U prošlosti su se ove prijevare odvijale putem e-mail poruka kada bi korisnici primili e-mail u kojem se navodi da postoji veliko nasljedstvo (često u stotinama ili milijunima dolara) i da trebaju poslati samo nekoliko tisuća dolara za "troškove obrade". Naravno, ako bi neupućeni korisnici interneta poslali novac, više ih se nikada ne bi kontaktiralo. Ova vrsta kibernetičke prijevare sada se promovira putem društvenih mreža: nude se razne usluge - od zajmova i ulaganja, do "povratka voljene osobe" ili čak "liječenja u inozemstvu". Ove se prijevare često nalaze u odjeljcima za komentare na Facebooku i X mreži, ali postoje i kao "oglasi na klik" na naizgled legitimnim web stranicama.

Porast kibernetičkog kriminala

Europol je nedavno upozorio da je kibernetički kriminal u porastu diljem Europe. Na konferenciji Europola o kibernetičkom kriminalu, održanoj početkom listopada, stručnjaci iz policije, industrije i IT sektora upozorili su da borba protiv digitalnog kriminala sve više ovisi o pristupu podacima. Prema zaključcima ovog sastanka, sposobnost istražnih tijela da legalno pribave digitalne dokaze postaje sve ključnija za uspješno otkrivanje i sprječavanje raznih kibernetičkih napada, budući da kriminalci danas koriste napredne tehnologije poput enkripcije (šifriranja), anonimizacije i mreža koje prikrivaju njihov identitet, poput "Tor".

Sudionici sastanka istaknuli su da tehnološki razvoj daleko nadmašuje tempo kojim se donose propisi i zakoni u zemljama EU, što stvara jaz koji kriminalne skupine vješto iskorištavaju. Naglašeno je da je potrebno pronaći ravnotežu između zaštite privatnosti građana i potreba nadležnih institucija za pristupom digitalnim podacima, jer se sve češće događa da tehničke barijere onemogućuju provođenje istraga.

Europol je također apelirao na države članice da poboljšaju svoju suradnju, razmjenu informacija i razviju zajedničke standarde za legalan pristup digitalnim dokazima, uz stroge mehanizme kontrole i praćenja. Na konferenciji je zaključeno da je sigurnost Europske unije sve teže održati ako se ne pronađe rješenje koje omogućuje brzu, ali legalno utemeljenu upotrebu podataka u borbi protiv modernih kibernetičkih prijetnji.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija apelira na građane koji su prevareni piramidalnom shemom da se jave: