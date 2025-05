Vođa Čečenija ne demantira glasine o teškoj bolesti: 'Nitko živ nije izbjegao put smrti'

Ramzan Kadirov, čelnik Čečenije, objavio je video u kojem odgovara na glasine o svojoj bolesti, poručivši da su „bolest i smrt put svakog čovjeka“, a da pritom nije negirao da mu se zdravstveno stanje pogoršava.

Na objavljenoj snimci Kadirov hoda i gleda ispred sebe s pomalo umornim izrazom lica. Ne izgovara ništa – umjesto njega tekst čita glas iz pozadine.

"Sve češće čujem tračeve o svojoj bolesti. Kažu da umirem i da mi nije ostalo još puno vremena. Prvo, bolest i smrt su put svakog čovjeka. Nitko živ nije izbjegao taj put. Drugo, ni bolest ni prijetnje ne skraćuju život. Njegovo trajanje određuje samo onaj koji ti je udahnuo dah života", govori se u videu.

Dodaje se i da su oni koji šire informacije o njegovoj bolesti "tračeri bez hrabrosti" koji "se kriju u inozemstvu kao miševi".

"Ako mi je suđeno živjeti 50, 60 ili 70 godina, živjet ću onoliko koliko mi je zapisano – i nitko mi neće oduzeti niti jedan dan", dodaje u videu.

Spekulacije o bolesti

Kadirov, rođen 5. listopada 1976., ima 48 godina. Na čelu Čečenije, koja je formalno federalni subjekt Ruske Federacije, nalazi se od 2007. godine. Ukrajinski parlament priznaje Čečeniju kao privremeno okupirani teritorij pod imenom Čečenska Republika Ičkerija, piše Ukrainska Pravda.

Kadirov je objavio video nakon što je ruski portal Novaya Gazeta ranije ovog mjeseca izvijestio da se Kadirovljevo zdravstveno stanje znatno pogoršalo te da su zbog toga aktivirani scenariji za moguću smjenu vlasti u Čečeniji.

Prema ruskom portalu, Kadirov boluje od nekroze gušterače – teške dijagnoze koja, kako navode, ne ostavlja prostora za oporavak.

Teška bolest s visokom smrtnosti

Nekroza ili upala gušterače je stanje u kojem dolazi do odumiranja tkiva gušterače, najčešće zbog upalnog procesa koji je izuzetno agresivan i može se brzo proširiti.

Kada je upala gušterače jaka, enzimi koje gušterača normalno luči za probavu mogu se aktivirati unutar same žlijezde i početi razgrađivati vlastito tkivo. To dovodi do samoprobave i nekroze – smrti stanica u zahvaćenom dijelu.

Smrtnost u teškim slučajevima može biti iznimno visoka, osobito ako dođe do sepse ili višestrukog otkazivanja organa. Preživljenje ovisi o brzini dijagnosticiranja, pravodobnom liječenju i općem zdravstvenom stanju pacijenta.

