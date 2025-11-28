FREEMAIL
TEMELJ KRAJA SUKOBA? /

Rusija se konačno oglasila o mirovnom planu SAD-a i Ukrajine

Rusija se konačno oglasila o mirovnom planu SAD-a i Ukrajine
Foto: Profimedia

Na pitanje o tome kada će se točno ti razgovori odviti, Peskov je odgovorio da će Kremlj obavijestiti novinare

28.11.2025.
12:36
Hina
Profimedia
Rusija je zaprimila ono što su Sjedinjene Američke Države i Kijev nazvali "ažuriranim i pročišćenim mirovnim okvirom" za okončanje rata u Ukrajini te će o njemu raspraviti idućeg tjedna, potvrdio je Kremlj u petak.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da bi nacrt mirovnih sporazuma o kojima su SAD i Ukrajina raspravljali u Ženevi mogao postati temelj budućih dogovora o okončanju sukoba, no da će se Rusija nastaviti boriti ako to ne bude slučaj.

"Da, te su nam pojedinosti proslijeđene i o njima će idućeg tjedna biti rasprava u Moskvi", kazao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Očekuje se da će Steve Witkoff, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, idućeg tjedna u Moskvi razgovarati s Putinom o idejama za mirovno rješenje.

Na pitanje o tome kada će se točno ti razgovori odviti, Peskov je odgovorio da će Kremlj obavijestiti novinare.

Rat U UkrajiniRusijaVladimir PutinMirovni Plan
