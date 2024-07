Pobjeda Laburističke stranke na parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji razlikuje se od smjera u kojem ide ostatak Europe, gdje pobjede populističkih desničara više nisu iznenađenje.

Kako piše CNN, na prošlomjesečnim izborima za Europski parlament izabran je povijesni broj zastupnika iz ekstremno desnih i krajnje desnih stranaka. Zbog nastalog kaosa, francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao je prijevremene izbore, a pobjeda u prvom krugu pripala je krajnje desnom Nacionalnom skupu. Nizozemci su ovog tjedna formirali vladu sastavljenu od ekstremno desnih političara, a slična situacija prisutna je i u Italiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji i bivši ministar Božo Kovačević za Danas.hr osvrnuo se na izborni epilog te prokomentirao kako bi rezultat mogao utjecati na ostatak Europe, ali i svijeta.

Kovačević nije iznenađen izbornim rezultatom. "Sva istraživanja javnog mnijenja predviđala su uvjerljiv poraz konzervativaca, što nije čudno s obzirom na nevjerojatna zbivanja unutar Konzervativne stranke. Sjetimo se kako su kao na traci mijenjali premijeri i populističkog cirkusa koji je Britaniji i cijelom svijetu priredio bivši premijer Boris Johnson. To je jedan od svima razumljivih razloga za debakl na izborima. Drugo su politike koje su dizajnirane na korist bogatih, a na štetu srednje klase, o čijoj podršci ovisi uspjeh stranaka na izborima", objašnjava Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pobjedu na izborima je osigurao, ali budući premijer Keir Starmer imat će pune ruke posla. "Laburisti će imati vrlo tešku zadaću. Nedvojbeno će promijeniti politike u korist srednje klase tako da će smanjiti nepravdu u poreznom sustavu, ali birači od njih očekuju da isprave baš sve posljedice konzervativnih politika. Dio toga nije moguće ispraviti jer Britanija više nije u Europskoj uniji. Samo boravak u Europskoj uniji mogao je osigurati tržišnu ravnotežu koja bi jamčila daljnji rast blagostanja. Vrlo vjerojatno će ih na kraju mandata čekati razočaranje zbog neispunjenih očekivanja, koja ionako nije moguće u potpunosti ispuniti."

Kovačević je usporedio rezultate s onima u ostatku Europe, gdje sve više jačaju desne stranke. "Britanci su se sada suočili s posljedicama Brexita, a suverenisti u Europi, slijedeći britanski primjer, polako okreću političko platno prema desno. U pitanje dovode projekt Europske unije, ali ne najavljuju izlazak svojih država iz EU-a. To znači da se većina građana Europe još nije susrela s mogućim nepovoljnim posljedicama dovođenja u pitanje europskog projekta", kaže Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, očekivanja anketa premašila je desničarska stranka Reform UK. Predvodi ih Nigel Farage, kojem se pripisuje da je omogućio Brexit nakon godina kampanja protiv članstva u EU-u. Za njega su ovi izbori bili osma sreća, nakon koje je konačno dobio mjesto u parlamentu. "Za njih je to uspjeh, jer dosad nisu bili zastupljeni u parlamentu. Dobili su glasove nekih konzervativnih birača i Farage očekuje da je to najava uspjeha njegove stranke na idućim izborima. Tada će očekivati da još veći dio bivšeg konzervativnog biračkog tijela pripadne Brexiterima", tvrdi Kovačević.

Kao bivši veleposlanik u Rusiji, Kovačević je prognozirao što bi pobjeda laburista mogla značiti za rat u Ukrajini. "Zasad nema naznaka da bi laburistička vlada radikalno promijenila odnos prema Ukrajini. Zapad izražava sve jasnije nezadovoljstvo jer ukrajinska vlada nije spremna na bilo kakve pregovore s Rusijom. Znamo da je pozicija administracije američkog predsjednika Joea Bidena da se s Vladimirom Putinom ne pregovara. U konačnici, dosad je jedini vidljiv rezultat takve politike bilo gubljenje ukrajinskih teritorija i slabljenje moguće pregovaračke pozicije. S obzirom na rastuću prijetnju izbijanja trećeg svjetskog rata, mislim da će pritisci u demokratskim državama da se pokuša naći diplomatsko rješenje biti sve jači. Mislim da će se to osjetiti i u Britaniji", pojašnjava Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kovačević dodaje da bi se mogao promijeniti odnos Britanije i SAD-a, pogotovo ako Donald Trump pobijedi Bidena i ponovno postane predsjednik. "To će svakako biti manje blizak odnos nego dosad. Ni britanski konzervativci nisu uspjeli postići onakav odnos sa SAD-om kakav su htjeli. Očekivali su da će nakon izlaska iz Europske unije s njima uspostaviti specijalne odnose koji će u potpunosti anulirati nepovoljne ekonomske posljedice Brexita. To se nije dogodilo pod Trumpovom, ali ni pod Bidenovom vlašću. Nadam se da će laburisti imati manje nerazumna očekivanja i da će oslanjati na vlastite snage. Ako u SAD-u pobijedi Trump, to znači da će doći do daljnjeg razlaza, ponajprije u pogledu ekonomskih politika. Ako gledamo suradnju u okviru NATO savezom, već znamo da potencijalnom Trumpovom pobjedom ona postaje problematična", govori Kovačević.

Zanimljivo će biti promatrati kako će nova britanska vlada gledati na sukob u Gazi. Starmer je ranije glasno davao podršku Izraelu. Govorio je da imaju pravo isključiti struju i vodu, a svoje izjave kasnije je pokušao ublažiti navodeći da je kazao kako Izrael ima pravo na samoobranu. Oštriji stavovi su se razlikovali od stajališta koje je zauzimao ranije, dok je bio odvjetnik. Podsjetimo, tvrdio je da je srpska opsada Vukovara predstavlja genocid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Starmerova pobjeda može značiti promjenu britanske politike prema Izraelu. Ta podrška možda više neće biti bezrezervna, nego uvjetovana ponašanjem Izraela, spremnošću izraelske vlade da poštuje međunarodne obveze i konvencije te uvažavanjem interesa svojih saveznika. Vlada premijera Benjamina Netanyahua u potpunosti je ignorirala sve razumne zahtjeve koji su stizali s raznih strana", zaključuje Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši veleposlanik Božo Kovačević: Putin je već pristao na uvjete, ali je Zelenski odustao zbog pritiska Zapada