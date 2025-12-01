FREEMAIL
DIPLOMATSKI ŠOK /

Koštao ga susret s Putinom: Poljski predsjednik otkazao sastanak s Orbanom

Koštao ga susret s Putinom: Poljski predsjednik otkazao sastanak s Orbanom
Foto: Alexander Kazakov/zuma Press/profimedia

Iako je Nawrocki političar s desnog političkog spektra, zbog čega je Orban navodno računao na jačanje suradnje i političku potporu, situacija je krenula u suprotnom smjeru

1.12.2025.
8:41
danas.hr
Alexander Kazakov/zuma Press/profimedia
Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je skratiti svoj službeni posjet Mađarskoj te otkazati ranije dogovoreni sastanak s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Razlog? Orbanov nedavni odlazak u Moskvu i sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je u Varšavi izazvalo ozbiljno nezadovoljstvo.

Ovu odluku potvrdio je predsjednikov kabinet, a detalje je iznio državni tajnik Marcin Przydacz na platformi X.

„Pozivajući se na političku ostavštinu predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je uvijek naglašavao da sigurnost Europe ovisi o zajedničkom djelovanju – uključujući i energetsku politiku – predsjednik Nawrocki odlučio je ograničiti svoj program u Mađarskoj isključivo na sudjelovanje na samitu predsjednika Višegradske skupine u Ostrogonu“, objavio je Przydacz.

Nije stigla podrška koju je Orban očekivao

Iako je Nawrocki političar s desnog političkog spektra, zbog čega je Orban navodno računao na jačanje suradnje i političku potporu, situacija je krenula u suprotnom smjeru. Poljski predsjednik jasno je dao do znanja da Mađarska, barem kada je riječ o politici prema Ukrajini i odnosima s Rusijom, neće moći računati na potporu iz Varšave.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa promatra dok Putin i Trump komadaju Ukrajinu, Zelenski: 'Neću izdati svoj narod'

Viktor OrbanKarol NawrockiPosjetaOdbijenica
