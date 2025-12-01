Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je skratiti svoj službeni posjet Mađarskoj te otkazati ranije dogovoreni sastanak s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Razlog? Orbanov nedavni odlazak u Moskvu i sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je u Varšavi izazvalo ozbiljno nezadovoljstvo.

Ovu odluku potvrdio je predsjednikov kabinet, a detalje je iznio državni tajnik Marcin Przydacz na platformi X.

„Pozivajući se na političku ostavštinu predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je uvijek naglašavao da sigurnost Europe ovisi o zajedničkom djelovanju – uključujući i energetsku politiku – predsjednik Nawrocki odlučio je ograničiti svoj program u Mađarskoj isključivo na sudjelovanje na samitu predsjednika Višegradske skupine u Ostrogonu“, objavio je Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską.



Nije stigla podrška koju je Orban očekivao

Iako je Nawrocki političar s desnog političkog spektra, zbog čega je Orban navodno računao na jačanje suradnje i političku potporu, situacija je krenula u suprotnom smjeru. Poljski predsjednik jasno je dao do znanja da Mađarska, barem kada je riječ o politici prema Ukrajini i odnosima s Rusijom, neće moći računati na potporu iz Varšave.

