Ubio suprugu i majku njihovo četvero djece, lagao sinu pa na kraju sve priznao: 'Mrzio sam je'

Neimenovani muškarac (47) na posebno je bestijalan način ubio svoju suprugu (39) i majku njihovo četvero djece u Soßu. Tragedija se dogodila na Uskrs oko 18.30 sati. Austrijska policija u utorak je otkrila detalje svirepog zločina. Muškarac je prvo ženu izbo odvijačem, a zatim ju je upucao pištoljem. Pronađena je mrtva u dvorištu obiteljske kuće, pokrivena pokošenom travom. Imala je teške ozljede glave i gornjeg dijela tijela, piše Fenix.

Suprug je uhićen i pritvoren, a oružje kojim je ubijena posjedovao je ilegalno. Djeca imaju između 11 i 15 godina. Osumnjičenik je austrijski državljanin kosovskog porijekla, a supruga srpsko-kosovskog podrijetla.

"Postoje ubodne i prostrelne rane. Pronađeni su odvijač i pištolj – i naložena je obdukcija", rekao je medijima Erich Habitzl, javni tužitelj donjoaustrijskog Državnog tužiteljstva u Bečkom Novom Mjestu.

Živjeli su odvojeno sedam godina

Par se često svađao i žena je od 2019. godine navodno živjela odvojeno od supruga. Međutim, dozvolila mu je pristup kući i djeci. Žena je radila na odjelu za voće i povrće u jednom supermarketu.

Austrijski mediji prenose kako je ubojica ispričao 13-godišnjem sinu priču o nekom strancu koji se iznenada pojavio.

"Mama je ubijena. Našao sam ju mrtvu!", rekao je otac sinu – piše Kronen Zeitung. Njih dvojica su potom pozvala policiju. Otac je priznao da je odnio tijelo van kuće, ali kako bi djecu poštedio od pogleda na mrtvu majku kada se vrate kući.

Heute navodi da je muškarac priznao zločin tijekom ispitivanja u ponedjeljak.

“Mrzio sam ju!", rekao je istražiteljima.

