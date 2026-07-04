Konobar se požalio na smjene od 16 sati, gazda ga ubo nožem pa tvrdio da se sam ozlijedio

Teškim ozljedama završio je sukob između vlasnika restorana i konobara u popularnom turističkom odredištu Playa de Palma na Mallorci. Prema navodima lokalnih medija, zaposlenik se požalio na nehumane uvjete rada, nakon čega je, kako tvrdi, napadnut kuhinjskim nožem, piše Fenix.

Konobar je, prema pisanju lokalnih medija, radio između 14 i 16 sati dnevno te je bio nezadovoljan radnim uvjetima. Osim dugih smjena, navodno je trpio bahato ponašanje i nasilje od strane poslodavca. Kada je odlučio o tome razgovarati sa šefom, verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun.

Prema iskazu ozlijeđenog radnika, vlasnik restorana tijekom svađe otišao je u kuhinju, a potom se vratio s nožem i ubo ga u nogu. Konobar je zadobio duboku reznu ranu na lijevom koljenu, dugu oko 15 centimetara i duboku tri centimetra.

Završio u bolnici

Kolege su mu odmah pružile prvu pomoć i zaustavile obilno krvarenje do dolaska hitne pomoći. Ozlijeđeni je prevezen u bolnicu, gdje su liječnici ranu zatvorili s deset medicinskih klamerica.

Policija je ispitala žrtvu i svjedoke događaja, a svi su, prema dostupnim informacijama, potvrdili verziju događaja koju je iznio konobar. Vlasnik restorana u međuvremenu je napustio mjesto incidenta, no kasnije se ponovno pojavio, vidno uznemiren.

Poslodavac je policiji ispričao drugačiju verziju događaja, tvrdeći da se zaposlenik slučajno ozlijedio na slomljenu nogu metalnog stolca. Međutim, policijski očevid nije potvrdio njegove tvrdnje. Na stolcu nisu pronađeni tragovi krvi, a istražitelji su zaključili da ozljeda nije mogla nastati na način koji je opisao. Vlasnik restorana uhićen je zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda, a istraga je u tijeku.