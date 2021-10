U glavnom gradu Konga Kinshasi, odnedavno se može vidjeti sve više ljudi koji stoje na cesti poput zombija. Jedva se kreću i potpuno su odsutni. Ovo nije šala na društvenim mrežama, već učinak nove droge: Bombé, piše Deutsche Welle.

Glavni sastojak dolazi iz automobilskih katalizatora. Pomiješan s lijekovima, nastaje otrovni koktel koji, kako se nadaju mnogi mladi u Kinshasi, donosi totalno odvajanje od nepodnošljive stvarnosti.

Na jednom video objavljenom na YouTubeu vide se dvojica ovisnika o drogama kako stoje na ulici u glavnom gradu Konga Kinshasi, promatraju ih djeca i jedan muškarac. Oni su potpuno odsutni, tijela su im se zgrbila poput upitnika. Čini se kao čudo da se nisu prevrnuli i pali na pod.

Šmrče se slično kokainu

Mnoštvo je sličnih videa na društvenim mrežama. Ljudi ih nazivaju zombijima. Svi oni uzimaju novu drogu: bombu.

U dvorištu u Kinshasi, tri mladića pripremaju svoju dozu. "Ovo je stvarno dobre kvalitete. Bolji je osjećaj uzeti drogu nego biti sa ženom."

Smećkasti prah se pomiješa s drugim tvarima, a zatim šmrče - slično kokainu. Jedan od muškaraca objašnjava učinak. "Više volimo bombu od drugih droga jer nas stvarno potpuno onesvijesti. Postanete jako mirni i umorni. Zatim samo stojite ili sjedite negdje jako dugo."

U Kinshasi živi oko 15 milijuna ljudi. Postoji tanak sluj superbugatih, i ogromna masa vrlo siromašnih. Za većinu faktički i nema šanse da se jednog dana iz te bijede izvuku.

"Bombé" na lingali jeziku znači "velik, moćan, jak" i to je najbolji način da se opiše njen učinak. Čovjeka dovodi u stanje slično komi. Kako potrošači ne bi potpuno zaboravili na hranu, u lijek su umiješali stimulanse apetita. Glavna komponenta, međutim, dolazi od automobilskih katalizatora. Ona se melje u smeđi prah i sadrži tvari poput platine, rodija i cinkovog oksida.

To je više nego otrovan koktel, upozorava predstavnik Svjetske asocijacije protiv droga u Kongu Dandy Yela Y'Olembe: "Veliki je rizik što još ne poznajemo ovaj lijek i ne znamo što čini u ljudskom tijelu. Jedno je sigurno: nitko ne bi trebao koristiti tvari koje su napravljene za automobile."

Prema navodima liječnika ona dovodi do oštećenja pluća i srca, a na duže staze vjerojatno izaziva i rak. Postoje izvještaji o pojedinim smrtnim slučajevima, ali još nema službenih statistika.

Kradu katalizatore s automobila

Predsjednik Konga Felix Tshisekedi pozvao je na djelovanje protiv prodaje droga. Ubrzo nakon toga, policija je javnosti pokazala neke uhićene dilere i zaplijenila vrećice praha. Jedna doza košta samo jedan dolara - relativno jeftino i za Kongo.

No kampanje do sada nisu pomogle. Bombé je droga očajnika koji nemaju više što izgubiti – a njih je, posebno među mladima, mnogo u glavnom gradu Konga. Žive od danas na sutra i ne vide nikakvu perspektivu. A nova droga Bombé je jeftina, nalazi se praktički na ulici.

Tresore Kadogo je automehaničar u Kinshasi. On se svakodnevno susreće s fenomenom nove druge: "Stalno dolaze vlasnici automobila kojima je ukraden katalizator. Pet do deset svaki dan. Za njih moramo naručiti zamjene u Europi. To je skupo i komplicirano."

Ove droge je na ulicama Kinshase sve više. Bombé donosi potpuni zaborav. A to je danas traženo u Kongu.