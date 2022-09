Obraćanje naciji ruskog predsjednika Vladimira Putina bilo je, zapravo, njegovo obraćanje Europi i zapadnim saveznicima. U prijelomnom trenutku rata u Ukrajini Putin je u svome govoru, čini se ranije snimljenom pa emitiranom u srijedu ujutro, obznanio da je potpisao uredbu o djelomičnoj mobilizaciji koja ujedno znači i eskalaciju rata. Očekivano je podržao i referendume koje proruske separatističke regije u Ukrajini planiraju provesti krajem ovog i početkom idućeg tjedna kako bi se pripojile Ruskoj Federaciji. Na koncu, Putin je još jednom, otvorenije no ranije, zaprijetio Zapadu nuklearnim oružjem. Bio je to nastup kakav svijet ne pamti od najhladnijih vremena Hladnoga rata.

Pa ipak, u odnosu na ono prošlo obraćanje Rusima u ožujku, kada je kvazihistorijskim argumentima opravdavao invaziju na Ukrajinu, Putin se ovoga puta doimao manje agresivnim, a čak je i prijetnju nuklearnim oružjem izrekao pomalo rutinski. Pitali smo komunikacijsku stručnjakinju Ankicu Mamić je li i ona imala takav dojam.

Posve drugačiji govor od onoga proljetos

"Rekla bih da je sada u pitanju drugačiji kontekst u odnosu na ono obraćanje proljetos. Na samom početku agresije on je morao motivirati svoje snage i naći narativ kojim će opravdati svoje postupanje. Treba puno više emocija da biste motivirali ljude da krenu u rat, jer rat je jedna od najtežih mogućih zadaća koje se mogu staviti pred čovjeka. U tom smislu, kontekst ovog sada obraćanja bio je bitno drugačiji", kazala je Mamić.

Razlog tomu ona vidi u tome što je Putin proljetos vjerojatno očekivao brzu pobjedu u Ukrajini, koja je u međuvremenu izostala.

"Sada se ulazi u zimu, rat još nije gotov, uvjeti ratovanja su bitno teži, a Putin je, na neki način, ostao kao "Pale sam na svijetu" jer većina svijeta pomaže Ukrajini. On je sada u potpuno drugačojoj situaciji pa stoga i koristi drugačiji narativ", smatra komunikacijska stručnjakinja.

Ključno je, kaže, to što je Putin počeo posve otvoreno prijetiti.

"Ovo što je sada izrekao bila je prijetnja. Prije svega, prijetnja Europi, jer rat se vodi na granicama Europe", dodala je.

'Putin je izgubio komunikacijski rat od Ukrajine'

Govoreći o (mogućoj) upotrebi nuklearnog oružja, Putin je naglasio da "ne blefira".

"Kad nekome morate puno puta reći da vas uzme za ozbiljno, to znači da vas do sada nisu tako shvaćali. S druge strane, prijetite onda kada se nalazite u situaciji koja nije sjajna. Ako ste u nekom srazu u prednosti, ako vam sve ide po planu, onda nema potrebe da prijetite. To je razlog zbog kojeg je Putin naglasio da ne blefira. Kada predsjednik zemlje koja je velesila - bez obzira u kakvom je trenutno stanju, Rusija je ipak velesila - ima potrebu govoriti da ne belfira, onda nešto nije u redu. Ne ulazim u to kakvo je stanje u vojnom smilsu, nisam stručna za to, ali mogu reći da je u komunikacijskom smislu Putin izgubio rat od Ukrajine", ustvrdila je Mamić.

Bilo je puno mistifikacije i oko odgode njegovog obraćanja, koje je najprije trebalo biti održano (ili emitirano?) u utorak navečer, da bi potom termin bio pomaknut u srijedu ujutro.

"Čim je njegovo obraćanje bilo najavljeno pa odgođeno,očito se radilo o stvaranju dramaturškog efekta. Svi su ga čekali, a kada je došlo do toga, onda je rekao da neće kad drugi hoće, nego kad on to želi. To je sigurno bio dodatni pokušaj stvaranja pritiska i pokazivanja mišića", smatra Mamić.

'Zastrašuje kad ne znamo što od njega možemo očekivati'

Još jednom se spominjalo i Putinovo, navodno grčevito držanje za stol dok se obraćao javnosti. Mamić smo upitali treba li u toj njegovoj gesti tražiti skriveno značenje, možda i znak bolesti, kako neki tvrde.

"To je teško reći ako osobu ne poznajete dobro. Moguće je da je to neka njegova gesta koju ima već duže vrijeme, a ranije se nije uočavala. Ne bih tome pridavala velik značaj. Mislim da svo to minuciozno analiziranje svake Putinove geste govori da Zapad ipak ima strah od njega. A vjerojatno je i njegova ideja izazvati strah kod nas. Iako mu ratne operacije ne idu po planu, on ipak drži Europu u strahu. Eto, indikativno je to što je njegov govor danas svima nama glavna tema. To je znak da smo prestrašeni jer ne znamo što od njega možemo očekivati i kakav je scenarij s Putinom moguć. Zastrašujuće je kad ne znate što možete očekivati", kazala je Mamić.