Nakon što je sinoć najavljeno i navodno unaprijed snimljeno obraćanje naciji ruskog predsjednika Vladimira Putina bilo odgođeno bez posebnog objašnjenja, ono je održano (ili emitirano?) jutros. Bilo je to prvo Putinovo obraćanje naciji nakon što je u prethodnom, u veljači, najavio "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini. Ovim današnjim Putin je nesumnjivo eskalirao rat u Ukrajini proglasivši djelomičnu mobilizaciju u Rusiji, podržavši najavljene referendume u separatističkim regijama Ukrajine o njihovom pripajanju Ruskoj Federaciji te, na koncu, zaprijetivši Zapadu nuklearnim oružjem najotvorenije do sada.

Ovo su ključne točke Putinovog govora:

1. Proglasio je djelomičnu mobilizaciju

"Odluka o djelomičnoj mobilizaciji već je potpisana i kreće od danas 21. rujna", kazao je Putin. To bi, kazao je, uključivalo samo one koji su trenutno u pričuvnom sastavu i one koji su već služili u vojsci. Odluku o djelomičnoj mobilizaciji nakon Putina je pojasnio i ministar obrane Sergej Šojgu rekavši da će Rusija odmah početi s mobilizacijom 300.000 pričuvnih vojnika. Navodno će mobilizirati samo ljude s prethodnim vojnim iskustvom koji će ponovno proći obuku prije odlaska na bojište.

2. Optužio je Zapad da želi uništiti Rusiju

"Cilj je Zapada uništiti Rusiju. Oni otvoreno govore da su uspjeli rascjepkati Sovjetski Savez 1991. godine i da je sada došlo vrijeme da se Rusija raspadne na mnoštvo regija i područja koja su neprijateljski raspoložena jedna prema drugima. Došli su na naše granice i nastavljaju s mržnjom prema Rusima, pogotovo u Ukrajini. Odbijaju mirno rješenje u Donbasu. Naša specijalna vojna operacija je bila neizbježna, morali smo očistiti područje od nacista i okupacijskih snaga", kazao je Putin.

3. Podržao je referendume proruskih separatista

U obraćanju naciji Putin je rekao da "podržava ljude koji žele održati referendume u dijelovima Ukrajine pod kontrolom Rusije". "Učinit ćemo sve da osiguramo sigurne uvjete za održavanje referenduma", poručio je. Riječ je o regijama Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižija gdje bi referendumi o pripajanju Ruskoj Federaciji trebali biti održani od petka, 23. rujna do utorka 27. rujna.

4. Ponovio je koji je vojni cilj Rusije u Ukrajini

Putin je ponovio da je cilj Rusije "osloboditi" istočnoukrajinsku regiju Donbas, tvrdeći da se većina ljudi u toj regiji ne želi vratiti "pod jaram" Ukrajine. Vlasti u Kijevu optužio je da koriste plaćenike koji muče ljude u području Zaporižja.

5. Zaprijetio je Zapadu nuklearnim oružjem

Ruski predsjednik ponovno je, ali najotvorenije do sada, zaprijetio upotrebom nuklearog oružja. Naravno, obrazložio je to odgovorom na "nuklearne ucjene" kojima je navodno izložena Rusija. "One koji nas ucjenjuju nuklearnim oružjem upozoravam da i mi posjedujemo oružje masovnog uništenja koje je modernije od onog koje ima NATO i upotrijebit ćemo ga kako bi se zaštitili. Ne blefiram! Teritorijalna cjelovitost naše domovine, naša neovisnost i sloboda bit će osigurani, ponavljam, svim sredstvima koja imamo na raspolaganju. Oni koji nas pokušavaju ucijeniti nuklearnim oružjem, trebali bi znati da se vjetrovi mogu okrenuti u njihovom smjeru", poručio je.

