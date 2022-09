Nakon što je jučer odgođeno obraćanje, ruski predsjednik Vladimir Putin jutros se obratio naciji. U svojem je govoru proglasio djelomičnu mobilizaciju vojske. Ta djelomična mobilizacija uključuje samo one koji su trenutno u pričuvnom sastavu i one koji su već služili u vojsci, a ruski lider najavio je da će oni koji budu pozvani u sklopu mobilizacije imati sve pogodnosti kao i oni koji služe po ugovoru.

U obraćanju se ponovo obratio Zapadu koje te je izrekao nikad ozbiljnije prijetnje. "One koji nas ucjenjuju nuklearnim oružjem upozoravam da i mi posjedujemo oružje masovnog uništenja koje je modernije od onog koje ima NATO i upotrijebit ćemo ga kako bi se zaštitili. Ne blefiram! Teritorijalna cjelovitost naše domovine, naša neovisnost i sloboda bit će osigurani, ponavljam, svim sredstvima koja imamo na raspolaganju. Oni koji nas pokušavaju ucijeniti nuklearnim oružjem, trebali bi znati da se vjetrovi mogu okrenuti u njihovom smjeru", poručio je Vladimir Putin.

Porast neraspoloženja u Rusiji

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević za Net.hr je prokomentirao Putinovo obraćanje naciji. "Osnovna zamisao specijalne vojne operacije sastojala se u tome da Ruska Federacija pokaže da može voditi rat, a da to većina stanovništva ne osjeti. S obzirom na neuspjeh specijalne vojne operacije u Ukrajini, predsjednik Putin morao je raspisati mobilizaciju", kaže nam Kovačević.

To znači, dodaje, da će sada svi građani Ruske Federacije "osjetiti posljedice avanture u Ukrajini, a to će za posljedicu imati porast neraspoloženja njegovom vlašću".

Što se tiče Putinovih prijetnji oružjem za masovno uništenje, Kovačević kaže da s oružjem prijeti praktički od početka rata. "To je standardno, ali nije isključeno da će Rusija iskoristiti i oružje koje do sada nije koristila. To je sasvim sigurno najava daljnjeg uništenja Ukrajine, a najava mogućnosti upotrebe taktičkog nuklearnog naoružanja je po mom mišljenju znak panike, pouzdan znak da je Rusija neuspješna u tom ratu u Ukrajini", kaže Kovačević.

Iracionalne odluke nisu isključene

Na pitanje bi li tim oružjem mogao napasti Zapad, pošto je prijetnje u govoru adresirao više Zapadu nego Ukrajini, Kovačević kaže da takve iracionalne odluke nisu isključene.

"Od početka u ruskoj interpretaciji taj rat u Ukrajini je rat protiv Zapada, ali kako Ukrajina nije članica NATO saveza, onda zemlje članice NATO-a nisu imale obvezu intervenirati u Ukrajini. Da li bi Rusija bila spremna napasti NATO savez? Po mom mišljenju, ne bi, ali s obzirom na to da je odluka o ratu u Ukrajini bila iracionalna, time daljnje iracionalne odluke nisu isključene", kaže Kovačević.

"Neprestano, učestalo pozivanje na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja je po mom mišljenju znak panike, znak da Rusija gubi rat u Ukrajini", zaključio je Božo Kovačević u razgovoru za Net.hr.