Komisija predstavila paket financijske potpore Ukrajini za razdoblje 2026. – 2027.

Europska komisija danas je donijela skup zakonodavnih prijedloga kojima će se osigurati kontinuirana financijska potpora Ukrajini 2026. i 2027. To je važan trenutak u snažnoj potpori EU-a obrani te zemlje od ruske ratne agresije.

Zakonodavni paket sastoji se od:

- novog prijedloga kojim se uspostavlja zajam za potporu Ukrajini (na temelju članka 212. UFEU-a) u iznosu od 90 milijardi eura

- novog prijedloga o izmjeni Instrumenta za Ukrajinu (na temelju članka 212. UFEU-a) kao jednog od sredstava za provedbu proračunske pomoći Ukrajini

- novog prijedloga izmjene Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (na temelju članka 312. UFEU-a) kako bi se omogućilo pokrivanje zajma Ukrajini iz „manevarskog prostora” u proračunu EU-a.

Osiguravanje 90 milijardi eura

U prosincu je u Europskom vijeću postignut dogovor o osiguravanju 90 milijardi eura odlučne potpore za proračunske i vojne potrebe Ukrajine tijekom sljedeće dvije godine. Tim se dogovorom ponovno potvrđuje nepokolebljiva predanost Europske unije pružanju potpore Ukrajini.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen je rekla da je prijedlog o reparacijskom zajmu korištenjem zamrznute ruske imovine i dalje na stolu.

“Unija zadržava pravo koristiti rusku imovinu imobiliziranu u Uniji za otplatu zajma, u potpunosti u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom. Reparacijski zajam kako je predložen 3. prosinca 2025., nije povučen i ostaje dostupan ako ga suzakonodavci odluče podržati”, rekla je von der Leyen.

"Svi želimo mir za Ukrajinu. A za to Ukrajina mora biti u snažnoj poziciji - na bojnom polju i za pregovaračkim stolom. Danas podnosimo naš prijedlog za zajam od 90 milijardi eura za 2026. i 2027. - stabilno i predvidljivo financiranje za našeg hrabrog partnera i susjeda. Iznad svega, to potvrđuje nepokolebljivu predanost Europe sigurnosti, obrani i budućem prosperitetu Ukrajine", kazala je von der Leyen.

