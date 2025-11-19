Europska unija uvodi 'vojni Schengen': Počinje preobrazba obrambene industrije

Kako bi postrojbe, oprema i vojna sredstva bila mobilna diljem Europe, Europska komisija i Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku rade na jačanju obrambene spremnosti, ali i pripravnosti – pa je tako predstavljen i zakonodavni paket za vojnu mobilnost: nova Uredba o vojnoj mobilnosti i Zajednička komunikacija.

Vojni Schengen

Stvaranjem područja vojne mobilnosti u EU-u do 2027. kroz paket za vojnu mobilnost, Europska unija korak je bliže stvaranju "vojnog Schengena".

Premještanje postrojbi i vojne opreme diljem Europe time će biti brže, sigurnije i usklađenije.

Priopćenje Komisije

U cijelosti prenosimo priopćenje Komisije:

"Kako bi se postrojbama, opremi i vojnim sredstvima olakšalo brzo i neometano kretanje diljem Europe, Europska komisija i Visoki predstavnik pojačali su obrambenu spremnost, s naglaskom na pripravnosti, paketom za vojnu mobilnost: nova Uredba o vojnoj mobilnosti i Zajednička komunikacija.

Komisija također nastoji potaknuti disruptivne inovacije u vojnom području i ojačati europsku obrambenu industriju Planom preobrazbe obrambene industrije EU-a.

Omogućavanje kretanja na ljestvici i brzini

Stvaranjem područja vojne mobilnosti na razini EU-a do 2027. paketom za vojnu mobilnost EU se približava „vojnom Schengenu”. Zahvaljujući njemu bit će brže, sigurnije i usklađenije premjestiti postrojbe i vojnu opremu diljem Europe:

Uklanjanje regulatornih prepreka: uvodi prva usklađena pravila na razini EU-a o vojnoj mobilnosti i utvrđuju jasna pravila i postupci za prekogranična vojna kretanja, s najduljim trodnevnim vremenom obrade i pojednostavnjenim carinskim formalnostima.

Stvaranje okvira za hitne slučajeve: novi Europski sustav za pojačani odgovor na vojnu mobilnost (EMERS) za ubrzane postupke i prioritetni pristup infrastrukturi, kojim se podupiru oružane snage koje djeluju u kontekstu EU-a ili NATO-a.

Jačanje otpornosti prometne infrastrukture: nadograđuje ključne koridore vojne mobilnosti EU-a u skladu sa standardima dvojne namjene i štiti stratešku infrastrukturu novim paketom instrumenata za otpornost. Ciljanim ulaganjima ojačat će se kibersigurnost, energetska sigurnost i spremnost u miru i krizi.

Sposobnosti udruživanja i dijeljenja: poboljšava pripravnost, solidarnost i dostupnost kapaciteta vojne mobilnosti za države članice uvođenjem pričuve za solidarnost i mogućnosti stvaranja digitalnog informacijskog sustava vojne mobilnosti.

Jačanje upravljanja i koordinacije: Nova skupina za promet vojne mobilnosti i poboljšani Odbor za transeuropsku prometnu mrežu TEN-T usmjeravat će provedbu i pratiti spremnost, uz potporu nacionalnih koordinatora za prekogranični vojni promet u svakoj državi članici.

Oslobađanje disruptivnih inovacija za pripravnost u području obrane

Plan preobrazbe obrambene industrije EU-a: Oslobađanje disruptivnih inovacija za pripravnost u području obrane” kako bi se ubrzala modernizacija europske obrambene industrije i poduprli novi akteri u području obrane.

Cilj mu je okupiti zajednice u području duboke tehnologije i obrane, ubrzati upotrebu naprednih tehnologija u vojnim kapacitetima i potaknuti europske proizvodne kapacitete inovacijama.

Kako bi se to postiglo, naglasak je na četiri prioriteta: podupiranje ulaganja u poduzeća u području obrane, ubrzavanje razvoja novih tehnologija, širenje pristupa obrambenim sposobnostima i poticanje vještina potrebnih za održavanje tehnološke prednosti Europe.

Ruska ratna agresija na Ukrajinu pokazala je brzinu razvoja obrambenih tehnologija. Inovacije kao što su umjetna inteligencija, kvantni sustavi, bespilotne letjelice i svemirske tehnologije preoblikuju bojno polje. Novi akteri u području obrane, od start-up poduzeća do inovativnih MSP-ova, mijenjaju način na koji Europa razvija i proizvodi vojne kapacitete.

Europa mora učiti iz iskustva Ukrajine, ojačati njezinu otpornost i izgraditi novi obrambeni ekosustav u kojem će se ujediniti predvodnici u industriji, novi inovatori i tehnološka zajednica kako bi se brže i učinkovitije ostvarile sposobnosti.

Sljedeći koraci

Komisija će predstaviti novu Uredbu o vojnoj mobilnosti Vijeću i Europskom parlamentu na donošenje u okviru redovnog zakonodavnog postupka.

Komisija će odmah započeti s provedbom predloženih mjera iz Plana kako bi započela transformaciju europskog obrambenog industrijskog ekosustava i proširila se.

Osnovne informacije

U ožujku 2025. Komisija i Visoki predstavnik predstavili su Bijelu knjigu o europskoj obrani – spremnost za 2030., dopunjenu Komisijinim planom ReArm Europe/Readiness 2030, ambicioznim obrambenim paketom kojim se državama članicama EU-a pružaju financijske poluge za poticanje porasta ulaganja u obrambene kapacitete.

Paket za vojnu mobilnost i Plan EU-a za preobrazbu obrambene industrije istaknuti su kao ključna prioritetna područja u Bijeloj knjizi i Planu za pripravnost u području obrane do 2030.

Paket za vojnu mobilnost za 2025. temelji se i na iskustvima stečenima u revidiranom akcijskom planu 2.0 i obvezi vojne mobilnosti iz 2024. Razvijen je u bliskoj suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i Europskom obrambenom agencijom (EDA), čime se osigurava usklađenost sa standardima i postupcima NATO-a.

