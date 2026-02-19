Autom krenuo na prosvjednike u Sarajevu: Kod njega našli drogu, lude gljive, streljivo...

Sarajevska policija objavila je detalje o vozaču koji je automobilom krenuo na prosvjednike tijekom jučerašnjeg velikog prosvjeda zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić nakon što je vozilo javnog prijevoza izletjelo s tračnica.

Uhićeni vozač identificiran je kao 27-godišnji I.K. koji je bio za volanom Škode, iako mu je ranije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

On je automobilom krenuo na prosvjednike u blizini Alipašine džamije, no policija je brzom intervencijom spriječila tragediju.

"Policijski službenici Jedinice za promet, prilikom realizacije planskih aktivnosti prometnog osiguranja mirnog okupljanja građana su oko 13.10 sati, u ulici Hamze Hume zaustavili motorno vozilo 'Škoda', a koje se prethodno kretalo ulicom Maršala Tita, iz nedozvoljenog smjera, dionicom puta na kojoj je promet u tom smjeru bio zabranjen, prilikom čega vozač nije postupio po naredbama i znakovima policijskih službenika, izdanih tijekom regulacije prometa, a koji su se nalazili na kolodvoru i uz kolodvor, u vidljivim policijskim uniformama", objavio je MUP Kantona Sarajevo.

Droga, lude gljive i streljivo

Tijekom osobnog pretresa, policajci su kod vozača pronašli drogu amfetamin, a zatim su u njegovom vozilu zatekli više od 50 pakiranja napunjenih opojnim drogama - "ludih gljiva", marihuanu, speed, kokain, MDMA te LSD.

Nakon toga su pretražili njegov dom i našli tvari koje sliče na kokain i marihuanu, uz 263 komada puščane municije.

Na teret mu se tako stavljaju kaznena djela neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala.

Vozač je uhićen i predan u prostorije za zadržavanje uhićenih osoba MUP-a u Sarajevu.

Budući da je riječ o recidivistu u prometu te da je vozio iako mu je oduzeta vozačka, policajci su mu privremeno oduzeli automobil.

Testirali su na droge, te je analiza pokazala da je pozitivan na psihoaktivne supstance.

Protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje u prometu Općinskom sudu u Sarajevu.

