Posljedice katastrofe koja nas polako 'ubija': Banane su na rubu izumiranja?

Klimatska kriza ugrožava banane. U opasnosti su dok Latinska Amerika i Karibi trpe posljedice klimatske katastrofe koja se polako razvija. Pokazuje to novo istraživanje, prema kojem gotovo dvije trećine područja za uzgoj banana možda više neće biti pogodno za njihov uzgoj do 2080. godine, piše The Guardian.

Na omiljeno voće svijeta danas utječu povišene temperature, ekstremni vremenski uvjeti i štetnici povezani s klimom. Banane su četvrta najvažnija prehrambena kultura, odmah nakon pšenice, riže i kukuruza.

Najkonzumiranije su voće na svijetu: više od 400 milijuna ljudi oslanja se na njih za od 15 do 27 posto svojih dnevnih kalorijskih potreba. Oko 80 posto banana koje diljem svijeta ljudi kupuju na policama supermarketa, dolazi iz Latinske Amerike i Kariba.

Krizu je izazvao čovjek

Klimatsku krizu izazvao je čovjek. "Klimatske promjene uništavaju naše usjeve. To znači da nemamo prihoda jer ne možemo ništa prodati. Ono što se događa jest da moj nasad umire", rekla je uzgajivačica banana Aurelia Pop Xo iz Gvatemale.

Klimatska kriza izravno šteti uvjetima za uzgoj i pridonosi širenju gljivičnih bolesti koje uništavaju usjeve. Primjerice, crna pjegavost lišća može smanjiti sposobnost fotosinteze kod biljke banane za čak 80 posto. Rastuće temperature i promjene u obrascima padalina pogoršavaju i gljivicu fusarium tropical race 4, mikrob iz tla koji devastira čitave plantaže cavendish sorte banana diljem svijeta.

