BURNE SCENE /

Klali kokoši u dvorištu, pa nastao kaos: Nožem napali policajce

Klali kokoši u dvorištu, pa nastao kaos: Nožem napali policajce
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Spašeno je 15 životinja koje je preuzela veterinarska služba.

25.11.2025.
9:16
danas.hr
Slavko Midzor/pixsell
Nevjerojatne scene stižu iz Bad Säckingena na jugu Njemačke, nedaleko od švicarske granice. Policija savezne pokrajine Baden-Württemberg objavila je da je sedam osoba uhićeno nakon što su zatečeni kako kolju kokoši u dvorištu – i to na način koji se kosi s propisima o dobrobiti životinja, piše dpa

No, prava drama tek je uslijedila.

Prema policijskom priopćenju, pripadnici šire obitelji koji su se ondje nalazili nisu bili nimalo oduševljeni dolaskom policije, pa su izbile “burne scene”. Jedan policajac čak je bio napadnut nožem, no situacija je stavljena pod kontrolu.

Iako je dio sudionika priveden, drugi su, kako navodi policija, pobjegli s mjesta događaja.

Ukupno je osam kokoši uginulo, dok je 15 životinja spašeno i preuzeto na brigu veterinarske službe.

