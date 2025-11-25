Balističke rakete i dronovi cijelu noć uništavale Ukrajinu, Zelenski poslao dramatično upozorenje

Rusija je u noći na utorak pokrenula veliki napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, ciljajući kritičnu infrastrukturu i stambene četvrti dronovima Shahed i balističkim raketama Kinzhal.

Najmanje jedna osoba u Kijevu je ubijena, a sedam ih je ozlijeđeno, prema riječima načelnika Vojne uprave grada Kijeva Timura Tkačenka.

Tijekom noći, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je raketnu prijetnju diljem zemlje nakon što su zabilježeni bombarderi MiG-31 kako polijeću s ruskih zračnih luka.

Kyiv is enduring a terrible night of russian strikes. https://t.co/OMx0s5J4Fn pic.twitter.com/uzUrZAWBLd — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 24, 2025

Odjekivale eksplozije

Glasne eksplozije su prvo prijavljene u Kijevu oko 1.00 sat po lokalnom vremenu, a zatim su se više puta čule tijekom sljedećeg sata, prema novinarima Kyiv Independenta na terenu.

Jedna od meta bila je 22-katnica, koja je pretrpjela štetu na više katova. Devetorokatnica u okrugu Dniprovski također se zapalila, što je dovelo do ozljeda i hitnih operacija spašavanja. Jedna je osoba poginula. Požar na licu mjesta je lokaliziran, a spasioci još uvijek tragaju za žrtvama koje bi mogle biti zarobljene.

Četiri kuće u gradu Bila Cerkva "potpuno su uništene", izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve. Ozlijeđen je 14-godišnjak.

Rusija redovito pokreće masovne napade na ukrajinske gradove. Posljednjih mjeseci Moskva je pojačala napade na energetsku infrastrukturu u pokušaju da Ukrajinu gurne u još jednu oštru zimu. Nemilosrdna kampanja protiv ključnih ukrajinskih objekata i sustava grijanja povezana je s trenutnim američkim pritiskom da Kijev prihvati mirovni plan koji uvelike ide u prilog Rusiji.

We must be cognizant that Russia will not ease its pressure on Ukraine. In these days and weeks, it is essential to take air raid alerts and all similar strike threats very seriously.



We clearly understand whom we are dealing with, and all necessary orders have been issued… — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Zelenski upozorio narod

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ukrajinski narod da očekuje nastavak napada usred tekućih mirovnih pregovora - i pozvao međunarodne partnere da obrate pozornost na rusko nepoštivanje diplomacije.

"Moramo biti svjesni i da Rusija neće smanjiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je Zelenski nekoliko sati prije nego što je Rusija lansirala balističke rakete na Kijev.

"Ovih dana, ovih tjedana, moramo biti vrlo pažljivi na upozorenja o zračnim napadima i sve slične prijetnje napadom. Točno razumijemo s kim imamo posla... I bilo bi pošteno da svi naši partneri - a prije svega američka strana - uzmu u obzir prijetnju da... ako stvarno završavamo rat, onda ne bi trebalo biti nikakvih projektila, nikakvih masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod.“

Zelenski želi razgovarati s Trumpom o 'osjetljivom' mirovnom planu

Ukrajinski predsjednik želi razgovarati o "najosjetljivijim točkama" predloženog mirovnog plana sa svojim američkim kolegom. Rusija, u međuvremenu, nastavlja napadati Kijev razornim napadima dronovima. Donald Trump i Volodimir Zelenski trebali bi održati razgovore o mirovnom planu za Ukrajinu, piše Sky News.

Američki i ukrajinski dužnosnici razgovarali su u Ženevi o kontroverznom prijedlogu od 28 točaka koji su sastavile Amerika i Rusija, a koji je u međuvremenu osporen izmijenjenim sporazumom koji su sastavili europski saveznici Kijeva.

Bijela kuća izjavila je da od ponedjeljka navečer još uvijek postoji "nekoliko točaka neslaganja", ali glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je da postoji "osjećaj hitnosti" za postizanjem sporazuma.

"Predsjednik želi vidjeti da se ovaj dogovor postigne i da se ovaj rat završi", dodala je.

Zelenski je ponovio tu poruku, rekavši da "još uvijek ima posla za sve nas kako bismo finalizirali dokument".

"Moramo sve učiniti dostojanstveno", rekao je u svom večernjem video obraćanju, dodajući: "Osjetljiva pitanja, najdelikatnije točke, razgovarat ću s predsjednikom Trumpom."

To dolazi nakon što je Trump, koji je optužio Ukrajinu da nije dovoljno zahvalna na američkoj vojnoj podršci dok su bili u tijeku pregovori u Ženevi, sugerirao da bi proces mogao ići u pravom smjeru. Ranije je dao Kijevu rok do četvrtka da pristane na plan, ali američki državni tajnik Marco Rubio umanjio je važnost roka, rekavši da dužnosnici mogu nastaviti pregovore.

Moskva se protivi

Međutim, Moskva je već signalizirala svoje protivljenje europskoj verziji mirovnog plana.

Njime bi se zaustavile borbe na sadašnjim crtama bojišnice, a rasprave o teritoriju ostavile bi se za kasnije, a uključivalo bi i američko sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u stilu NATO-a. Razgovori u Ženevi, u Švicarskoj, započeli su tako što je gospodin Rubio negirao da je izvorni plan napisala Rusija.

Čini se da uključuje niz dugogodišnjih zahtjeva Kremlja koji su se pokazali nemogućima za Kijev, uključujući žrtvovanje teritorija koji ruske snage nisu ni zauzele od početka rata.

Leavitt je također inzistirala da SAD ne favoriziraju Ruse.

Rat je također bio tema razgovora između Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u ponedjeljak.

Xi je pozvao "sve strane" u sukobu da "smanje razlike", prema kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua. Ponovio je da Kina podržava sve napore koji vode do mira.

Kina je ostala dosljedan saveznik Rusije tijekom njezine invazije na Ukrajinu i glavni je kupac ruske nafte, uz Indiju.

