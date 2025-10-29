Putinov čovjek otkrio kada će završiti rat u Ukrajini: 'Na putu smo prema miru'

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, rekao je na investicijskoj konferenciji u Saudijskoj Arabiji da će rat u Ukrajini prestati u roku od godine dana.

Dmitrijev je to rekao nakon sastanka s dužnosnicima američke administracije u SAD-u prošli vikend. Njegov posjet dolazi nakon odluke o odgodi samita između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sigurni smo da smo na putu prema miru i kao mirotvorci moramo to ostvariti", rekao je Dmitrijev, koji je također glavni izvršni direktor Ruskog izravnog investicijskog fonda, na konferenciji u Rijadu. Na pitanje je li mir u Ukrajini moguć u roku od godine dana, Dmitrijev je rekao: "Vjerujem da jest."

'Blizu diplomatskog rješenja'

Dmitrijev je u SAD-u rekao da su SAD i Rusija blizu "diplomatskom rješenju" rata. Dmitrijev je pohvalio suradnju između SAD-a, Saudijske Arabije i Rusije kao zemalja s najvećim svjetskim zalihama prirodnih resursa i rekao da će takva suradnja učiniti svijet sigurnijim.

"Ljudi su sada usredotočeni na regionalni sukob oko Rusije, ali mi ne želimo da on eskalira u veći sukob. A da bi to tako bilo, moramo činiti bolje nego što činimo, ne gore", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u sve težoj situaciji, Božo Kovačević: 'Tko se usudi reći istinu riskira sedam godina zatvora'