Kim Jong-un angažirao tajne agente da 'napipaju' kapitalističke grudi: Ženama se ne piše dobro

Sjevernokorejske sigurnosne službe pokrenule su oštre mjere protiv žena s "kapitalističkim" implantatima za grudi, tvrde izvori. Kim Jong-unov režim koristi tajne agente i susjedske patrole kako bi uhvatili liječnike koji izvode i žene koje se podvrgavaju kozmetičkim zahvatima. Prijeti im slanje u radni logor.

Južnokorejski mediji izvještavaju o jednom slučaju u kojem je "liječnik", koji je izveo operaciju povećanja grudi, izveden pred sud zajedno s dvije žene koje su se podvrgnule ilegalnom zahvatu, prenosi Metro.co.uk pozivajući se na južnokorejske medije.

Riječ je bila o bivšem studentu medicine koji je koristio silikon prokrijumčaren iz Kine. Zahvat je izveo u vlastitom domu.

Održano javno suđenje

"Sredinom rujna, u kulturnoj dvorani u središnjem okrugu Sariwona, održano je javno suđenje liječniku koji je izvršio ilegalnu operaciju dojke i ženama koje su podvrgnute operacijama", kaže izvor iz južne pokrajine Sjeverni Hwanghae.

Dokazni materijal na sudu bili su medicinski alati, uvezeni silikon i svežnjevi gotovine koje je zaplijenio okružni ured za sigurnost.

Navodno je liječnik cijelo vrijeme stajao na pozornici pognute glave. Dvije žene, također, su gledale u pod. Na sudu su rekle da su htjele poboljšati svoju figuru.

"Žene koje žive u socijalističkom sustavu korumpirane su buržoaskim običajima i počinile su trule kapitalističke činove", rekao tužitelj. Sudac je navodno obećao "strogu kaznu" nakon što je rekao da je trojac sudjelovao u "antisocijalističkom činu".

Sigurnosni ured proveo fizički pregled

Suđenje je također otkrilo da je Sigurnosni ured proveo fizičke preglede žena za koje se sumnjalo da su imale operaciju dojki, što je šokiralo mnoge u publici.

Sada je pokrenuta intenzivna potraga za ženama koje su podvrgnute kozmetičkim zahvatima, objavljeno je tijekom suđenja. Voditelji susjedskih straža identificirat će žene čija su se tijela primjetno promijenila i poslati ih u bolnice na preglede kako bi se potvrdilo je li obavljena operacija.

Mnoge žene u dvadesetima u Sariwonu sada navodno žive u strahu da bi mogle biti podvrgnute provjerama ako se na njih posumnja. Ministarstvo je izdalo direktivu da su "žene u socijalističkom sustavu zagađene buržoaskom ideologijom i da se upuštaju u sve vrste dekadentnih djela".

Navodno će obračun uključivati ​​tajnu infiltraciju, s istražiteljima koji se predstavljaju kao pacijenti, i ophodnje s voditeljima susjedskih straža.

Udarni timovi već su raspoređeni u središnjim okruzima Pjongjanga i djeluju u civilu. Žene ili liječnici koji budu uhvaćeni suočit će se s kaznenim kaznama, uključujući kazne u logorima za radnu obuku, zbog optužbi za antisocijalističko ponašanje.

