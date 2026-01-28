Starmer ismijao Macrona, pogledajte hit snimku: Stavio naočale i izgovorio kultnu rečenicu

Britanski premijer Keir Starmer našalio se utorak na račun svog francuskog kolege Emmanuela Macrona tako što je na lice stavio sunčane naočale i rekao "bonjour", javlja Sky News.

Riječ je o referenci na sunčane naočale u stilu Top Guna kakve je Macron nosio prošli tjedan na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu i potom postao viralan.

Starmer je zatim na platformi TikTok objavio šaljivi video u kojem je označio Macrona uz opis "talk to me, Goose", poznati citat iz Top Guna.

Objavljeno koliko koštaju

Macron je odgovorio već za nekoliko minuta i napisao "for sure", što je pak referenca na njegov vlastiti govor u Davosu. Tu frazu izgovorio je tada nekoliko puta.

Podsjetimo, Macron je objasnio da je naočale u Davosu isprva stavio kako bi sakrio benigni medicinski problem s desnim okom. Modni dodatak komentirao je i američki predsjednik Donald Trump: "Te prekrasne naočale... Što se dovraga dogodilo?"

Ured francuskog predsjednika poručio je da je naočale proizvela francuska tvrtka Henry Jullien, a spomenuti model Pacific S 01 košta 659 eura.

