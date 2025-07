Katastrofalne poplave poharale Teksas, a nove prijete: Ima poginulih i nestalih

Snažne i iznenadne poplave pogodile su središnji dio Teksasa, ostavljajući iza sebe kaos, strah i prema prvim informacijama ljudske žrtve. Više osoba je izgubilo život, dok se nekoliko njih i dalje vodi kao nestalo, objavile su lokalne vlasti.

Najpogođenija su područja Texas Hill Country i Concho Valley, gdje je proglašeno izvanredno stanje, a spasilačke ekipe neumorno rade od ranih jutarnjih sati. Vlasti upozoravaju kako opasnost još nije prošla – poplave bi se mogle ponovno aktivirati čak i u slučaju slabijih oborina.

"Čak i uz laganu kišu, moguća su nova plavljenja", upozorio je Dan Patrick, vršitelj dužnosti guvernera Teksasa. Njegove riječi odražavaju ozbiljnost situacije koja je pogodila zajednice poput Kerrvillea, Ingrama i Hunta, gdje su rijeke i potoci u potpunosti izišli iz svojih korita.

Guverner Greg Abbott istaknuo je kako država čini sve što može kako bi pomogla pogođenim regijama, najavivši da su mobilizirani svi dostupni resursi. Snage za spašavanje, Nacionalna garda, hitne službe i volonteri djeluju na terenu, dok su mnogi građani već evakuirani iz svojih domova.

🚨Life-Threatening Flood 📍 Kerrville, Texas 📍Guadalupe River The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood. The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58

Snimke s terena prikazuju apokaliptične prizore – nabujale rijeke koje ruše mostove, bujice koje gutaju ceste i vozila koja plove poput igračaka. U okrugu Kerr, šerifov ured je potvrdio da su zabilježene žrtve te događaj opisao kao "katastrofalan".

Sid Miller, komesar Ministarstva poljoprivrede Teksasa, pozvao je građane da ne riskiraju život nepotrebnim izlascima ili vožnjom kroz poplavljena područja. "Molim vas, budite razumni. Slušajte lokalna upozorenja i maknite se s rizičnih lokacija", poručio je.

