Kaos u muzeju! Aktivistice bacale crvenu boju na sliku Kolumba, sve je snimljeno

Dvije članice klimatskog pokreta Futuro Vegetal optužene su za kazneno djelo protiv kulturne baštine nakon što su, prema navodima policije, bacile biorazgradivu crvenu boju na umjetničko djelo u Pomorskom muzeju u Madridu. Incident se dogodio na Dan Španjolske, a slika je već restaurirana, javlja Euronews.

Aktivistice su bojom polile sliku Joséa Garnela 'Prvi hommage Kristoforu Kolumbu', prosvjedujući protiv obilježavanja nacionalnog praznika. Djelo prikazuje povijesno važan trenutak u španjolskoj pomorskoj povijesti i smatra se dijelom kulturnog identiteta zemlje.

🔥 ACTUAMOS 🔥



🔴 Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 12, 2025

Zahvaljujući brzoj reakciji osoblja muzeja, slika je restaurirana nekoliko sati nakon incidenta i ponovno izložena javnosti.

Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo.



El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar. pic.twitter.com/12rJEQvVtk — Museo Naval (@Museo_Naval) October 12, 2025

Aktivistice uhićene

Policija je priopćila da su obje žene uhićene zbog kaznenog djela protiv kulturne baštine nakon što ih je zaposlenik muzeja zadržao do dolaska službenih osoba. Tijekom policijske intervencije posjetitelji su evakuirani, no nekoliko sati kasnije španjolska ratna mornarica objavila je na društvenim mrežama da je slika uspješno obnovljena i vraćena u izložbeni prostor.

Brza restauracija, navodi se, “omogućila je ne samo povrat slike, nego i povrat smirenosti u prostor koji je okružuje”. U priopćenju kolektiva Futuro Vegetal stoji da su aktivistice tijekom performansa razvile transparent s natpisom “12. listopada nije dan za slavlje. Ekosocijalna pravda”, ističući kako žele "upozoriti na posljedice povijesnog i suvremenog kolonijalizma".

Incident je ponovno otvorio raspravu o zaštiti kulturnih dobara i granicama aktivističkih akcija u Španjolskoj.

