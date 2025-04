Trumpove 'bitke' najbolje objašnjavaju njegovu vladavinu: 'Nikad se više neću vratiti'

Donald Trump i njegovi najbliži suradnici ovog su tjedna eskalirali sukobe oko masovnih deportacija, elitnih američkih sveučilišta i transrodnih sportaša i sve to na novim bojišnicama njegove "revolucije zdravog razuma".

Svaki od tih poteza je očigledno usmjeren kako bi se udovoljilo vjernoj političkoj bazi pokreta MAGA te drugim dijelovima koalicije na kojoj je Trump izgradio svoje dvije izborne pobjede, piše CNN.

Možda Trumpov tim pokušava skrenuti pažnju s kaosa koji je izazvao trgovinskim ratom ili zastoja u mirovnim naporima vezanim uz Ukrajinu. No tvrdnja da se stalno koristi distrakcijama kako bi prikrio vlastite neuspjehe postala je klišej još za vrijeme njegova prvog mandata. Takva kritika djeluje površno i promašuje bit njegovih često sudbonosnih poteza kojima nastoji preoblikovati američko društvo i svijet.

Trumpova se administracija u srijedu borila na nekoliko bojišnica. Tužila je saveznu državu Maine jer odbija primijeniti zabranu sudjelovanja transrodnih srednjoškolaca u školskim natjecanjima. Visoki su dužnosnici uložili znatne napore kako bi diskreditirali slučaj nedokumentiranog migranta koji je greškom i bez zakonskog postupka deportiran u brutalni mega-zatvor u Salvadoru – slučaj koji simbolizira njihovu nemilosrdnu imigracijsku politiku. Ujedno su dodatno zaoštrili nastojanja da utječu na politiku, profesorski kadar i studentsku populaciju Sveučilišta Harvard, kao dio šireg obračuna s uporištima liberalne moći.

Primjenjuje široke predsjedničke ovlasti

Svi ovi sukobi dijele nekoliko zajedničkih obilježja koja nude uvid u Trumpovo vodstvo. Pokazuju njegovu spremnost da primijeni široke predsjedničke ovlasti, često na upitnim ustavnim temeljima. Sve bi to moglo rezultirati dugotrajnim pravnim bitkama koje bi mogle testirati hoće li zemlja upasti u ustavnu krizu – osobito ako Bijela kuća odluči ignorirati odluke sudaca.

Donald Trump bira bitke u kojima može pokazati snagu nad potencijalno slabijim protivnicima. A pritom, njegov tim usvaja nemilosrdni način razmišljanja o pobjedi i porazu, koja je obilježila Trumpov život, od nekretninskog mogula, preko reality zvijezde, do predsjednika.

Često prisiljava svoje protivnike da brane nepopularne institucije ili društvene skupine koje donose malo političke koristi, poput migranata bez dokumenata, što potom dovodi do sati izrugivanja u konzervativnim medijima.

No, planovi Trumpove administracije nisu samo taktički, iza njih stoji i ideološka strategija. Iako sam Trump često djeluje nezainteresirano za samu politiku, neki od najutjecajnijih ljudi njegova drugog mandata izrazito su ideološki usmjereni.

Osim Trumpove potrebe za izazivanjem poremećaja, postoji i dosljedan napor da se unište temelji liberalnog poretka, da se ponište dostignuća u području građanskih prava i progresivnim društvenim politikama, pa čak i da se preokrenu demografske promjene imigracijskom politikom.

Također, ovi sukobi pokazuju da se već nakon tri mjeseca Trumpove tvrdnje o širokim predsjedničkim ovlastima opasno približavaju autoritarnoj praksi. Ovoga je tjedna zrakom zavladao dašak totalitarizma kad se Trumpu u Ovalnom uredu pridružio samoprozvani "najcool diktator na svijetu", predsjednik Salvadora.

'Neće se vratiti u našu zemlju'

Kilmar Armando Abrego Garcia imao je nesreću postati pijun u golemoj političkoj borbi u kojoj si oni koji je vode ne mogu priuštiti poraz. Ovaj radnik i migrant bez dokumenata se trenutačno nalazi u zloglasnom mega-zatvoru u El Salvadoru, nakon što je deportiran suprotno nalogu sudca, da ne bude vraćen u svoju rodnu zemlju.

Administracija je isprva priznala da se radilo o administrativnoj pogrešci. No, sada pogrešno tumače presudu Vrhovnog suda kojom se nalaže da mora omogućiti Garcijin povratak usred ustavnog obračuna koji se sprema.

Imigracija je od samog početka bila temelj Trumpove političke karijere. Još je 2015. godine, najavljujući svoju kandidaturu, počeo klevetati meksičke migrante. U kampanji za izbore 2024. godine, lažno je tvrdio da strane zemlje prazne svoje zatvore i ludnice kako bi stvorile invaziju stranaca na SAD, iskorištavajući, kako tvrdi, nesposobnost Bidenove administracije da prepozna i odgovori na porast broja nedokumentiranih migranata.

Trumpova je demagogija po pitanju migracija često imala učinka. Mobilizirala je nativističke krugove unutar njegove stranke i stvorila koaliciju koja mu je donijela prevlast unutar Republikanske stranke. U anketi CNN-a i SSRS-a prošlog mjeseca, 51 % ispitanika podržalo je njegovu politiku prema imigraciji, jedino od pitanja u kojem je uživao većinsku podršku.

Prekretnica u imigracijskoj politici

Ta snaga objašnjava zašto se Trump često vraća ovoj čarobnoj formuli kada se suočava s teškim političkim olujama. Isto tako, objašnjava i zbog čega Bijela kuća odbija popustiti u slučaju Abrega Garcije. Državna odvjetnica Pam Bondi poručila je u srijedu "neće se vratiti u našu zemlju". Dužnosnici Garciju optužuju da je terorist, član bande MS-13 i sigurnosna prijetnja za Amerikance, iako nije osuđen za kaznena djela, niti su za svoje tvrdnje predočili dokaze.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je u srijedu istaknula nalog za zaštitu koji je supruga Abrega Garcije dobila 2021. godine, nakon što ju je navodno napao. Također, optužila je demokrate da žure obraniti "ilegalnog kriminalca, stranog terorista, člana bande, ali i kako se čini zlostavljača žena". "Ništa neće promijeniti činjenicu da Abrego Garcia nikada neće biti otac u Marylandu; nikada više neće živjeti u Sjedinjenim Američkim Državama", dodala je Leavitt.

Supruga Garcije Abrega, Jennifer Vasquez Sura, poručila je u izjavi za CNN da slučaj nije pokrenula na sudu, nego da su uspjeli riješiti svoje poteškoće te da je njihov brak postao jači. Cijeli slučaj odražava potencijalno prekretnicu u Trumpovoj imigracijskoj politici. Popuštanje bi otvorilo pitanje jesu li i neki od ostalih stotina migranata deportiranih u Salvador također ostali bez pravne zaštite, temeljem slabe ili neutemeljene sumnje da su povezani s kriminalnim bandama. To bi moglo poljuljati potporu javnosti Trumpovom pristupu imigraciji. Povratak Abrega Garcije mogao bi oslabiti i kulturu straha koju administracija pokušava uspostaviti kroz uhićenja i deportacije.

I možda najvažnije, povlačenje bi narušilo ključnu tvrdnju Bijele kuće da sudovi nemaju ovlasti ograničiti ili prisiliti predsjednika na određeno ponašanje.

Istodobno, slučaj Abrega Garcije prijeti prerasti u šire političko pitanje oko okrutnosti Bijele kuće i time narušiti Tumpovu relativno snažnu potporu javnosti po pitanju imigracije

'Uništavaju ženski sport'

Pam Bondi, zvijezda MAGA pokreta, u srijedu je predvodila još jednu važnu ofenzivu Trumpove administracije, tužbu protiv savezne države Maine, jer su odbili provesti zabranu sudjelovanja transrodnih sportaša u školskom sportu.

U tužbi se navodi kako savezna država krši Zakon o građanskim pravima poznat kao Title IX, koji zabranjuje diskriminaciju na temelju spola u školama koje primaju saveznu pomoć.

Ova tužba mogla bi biti preteča sličnih Trumpovih napora da koristi predsjedničke ovlasti za nametanje društvene politike na razini saveznih država.

Trump je to pitanje pokrenuo i na sastanku s predsjednikom Salvadora, Nayibom Bukeleom, u ponedjeljak. "Imamo ljude koji se bore do smrti jer misle da muškarci trebaju moći nastupati u ženskim sportovima. U nekim sportovima to možda ne bi imalo velikog utjecaja, ali u drugima može biti vrlo opasno za žene", rekao je Trump.

Tijekom kampanje, Trump se često rugao tansrodnim sportašima i žalio zbog, kako konervativci tvrde, uništavanja ženskog sporta, unatoč tome što su slučajevi transrodnih sportaša koji se natječu na ženskim natjecanjima relativno rijetki.

Kada Trump tvrdi da izražava "zdrav razum", on on predstavlja mame i tate iz predgrađa koji su zabrinuti zbog potencijalnih izgubljenih prilika za svoje kćeri ako transrodni sportaši nekako zavladaju ženskim sportovima. Iniciranjem klasične politike negativnih reakcija, on se dotiče percepcije da su progresivci otišli predaleko po društvenim pitanjima – na način koji je otuđio neke birače.

No, kao i u slučaju imigracije, Trumpov pristup u ovom području rezultira viktimizacijom pojedinaca, širenjem kulture straha unutar već marginalizirane zajednice te otvara ozbiljno pitanje: ima li predsjednik osobnu moć definirati granice pojedinačnih prava?

'Harvard zapošljava idiote i ptičje mozgove'

Sukob s elitnim američkim sveučilištima još je jedan klasičan primjer trumpizma na djelu.

Trump cilja na institucije za koje konzervativci vjeruju da su pod dominacijom progresivnih ekstremista. Najbolja sveučilišta također su izvor stručnosti i intelektualnih nastojanja na koja je trumpizam zapravo reakcija. Ovaj sukob također izaziva sumnje u predsjednički autoritet i moguće prekoračenje ovlasti.

Populistički zapovjednik se čini oduševljenim što je Harvard, mažda najveća američka utvrda elitizma, uzvratio udarac, za razliku od drugih vrhunskih sveučilišta koja su pogodovala njegovim zahtjevima i na taj način dodatno ojačala njegovu političku poziciju.

„Harvard zapošljava gotovo isključivo probuđene, radikalne ljevičare, idiote i ptičje mozgove koji su sposobni učiti samo KATASTROFU studente i takozvane ‘buduće lidere’,” napisao je Trump na Truth Socialu u srijedu.

No, iza napada na visoko obrazovanje stoji i duboko ideološki cilj. Bijela kuća koristi prosvjede protiv Izraela, koji su na nekim kampusima doveli do antisemitskih incidenata, kako bi izvršila pritisak na sveučilišne administracije. Ali, Trump također provodi politike koje bi mogle biti korisne ideološkim konzervativcima, koji su godinama nastojali potisnuti politike afirmativne akcije i napore za diversifikaciju profesorske i studentske populacije u svjetlu pokreta za građanska prava.

