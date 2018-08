KAKO PROĆI HRVATSKU DA VAS NE UHVATE: Internetom kruže snimke s detaljnim uputama za migrante

U Lici i Istri policija je jučer u nekoliko akcija uhitila tri strana državljana koji su prevozili ukupno 72 ilegalaca.

Tako je u Kapeli Koreničkoj zaustavljen kamion kojim je upravljao 32-godišnji talijanski državljanin. U tovarnom prostoru pronađeno je 59 migranata. Istoga je dana buzetska policija na državnoj cesti u naselju Ročko Polje uhitila dvojicu Španjolaca starih 39 i 30 godina, koji su u Hrvatsku u kamp kućici ilegalno prevezli 13 državljana Pakistana i Nepala, piše rtl.hr.

Koliko migranata svakodnevno prolazi kroz Hrvatsku

Neslužbeno se navodi kako iz BiH u Hrvatsku svakoga dana ilegalno kreće između 15 i 30 migranata. Kako bi se što bolje snašli, koriste i snimke s detaljnim rutama za ilegalne prelaske koje kruže internetom.

Na YouTubeu ima najmanje desetak takvih videa, na kojima su točno označeni granični prijelazi, kao i ceste po kojima patrolira policija. Tutorijale rade oni koji su već prošli rutu. Svaki od ovih tutorijala ima i po nekoliko tisuća pregleda.

“Svi ljudi prelaze iz Bihaća do Plitvica. Iz grada Bugara se ide do hrvatske granice između granice i vojnog aerodroma Željava, kroz minsko polje. Navodno su mine uklonjene”, objašnjava čovjek koji je prošao tu rutu. Detaljno se objašnjava svaka lokacija, od ceste, makadama do šuma. “Stigli smo do Plitvica gdje su bili psi i ovce. Nažalost, psi su nas razotkrili. Poslije toga prijatelj je otišao po automobil, taxi, koji nas je povezao. Policija nas je slučajno otkrila 7 kilometara prije Zagreba.”

Upute na internetu

Na YouTubeu je objašnjena cijela ruta, od Grčke prema Albaniji, Crnoj Gori pa sve do BiH.

“S mišem vam upravo pokazujem granični prijelaz Grčke i Albanije. Tu je asfaltirana cesta na kojoj se nalazi benzinska postaja. Svi koji idu od Grčke do Albanije i žele si olakšati, uzimaju taksi do Kriste Lobigija.” Za dalje postoje detaljne upute, a dio rute treba se treba prehodati.

“Svjetla ne smijete koristiti, a čim prijeđete granicu, na sigurnom ste i niste u opasnosti od grčke policije. Nastavljte hodati, ali bez svjetala i u tišini dok ne dođete do ovog makadama. Na ovom makadamskom putu vozi policija. Nemojte ulaziti u grad i čuvajte se mjesta gdje čujete da psi laju.”

Migranti imaju malo povjerenja u taksiste, iako im olakšavaju kretanje. Stoga moraju provjeravati je li nakon vožnje taksist pozvao policiju. “Nemojte odmarati. Nastavljajte dalje putem koji sam označio, ali isključivo s lijeve strane. Graničnom prijelazu s Crnom Gorom se nemojte približavati jer tamo je policija.”

Najteže kroz Bosnu i do Slovenije

U Albaniji je lakše, jer tamo imaju nekoliko mogućnosti. Mogu nastaviti pješačiti ili se prijaviti policiji koja će ih registrirati i odvesti u Tiranu. Nakon toga mogu nastaviti svoj put prema Crnoj Gori.

“Ovo je neimenovana cesta i ovdje je policija. Nastavite kako sam vam označio. Doći ćete do pruge i uz prugu hodajte dok ne dođete do sela. Prije nego uđete u mjesto, presvucite se i dotjerajte kako bi mislili da ste turisti. Put do grada nastavite taksijem.”

HRVATI SVE ČEŠĆE POMAŽU MIGRANTIMA: ‘Došla su mi dvojica na vrata tražeći hranu i vodu. Nije mi bilo svejedno, ali…’

U Bosni i Hercegovini postaju svjesni da, iako je do Slovenije još samo 250 kilometara, taj dio puta možda je i najteži. “Od BiH do Slovenije je najteži put koji sam prošao u životu. Hodao sam kroz šume 250 kilometara. Toliko je mračno da ne vidiš prst pred nosom. Kad dođete do glavne ceste u Hrvatskoj, čekajte 8 sati ujutro zbog smjene policije. Onda prelazite cestu i nastavljate put do Plitvičkih jezera. Čuvajte se pasa jer laju bez prestanka.”