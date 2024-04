Policija u američkoj saveznoj državi Ohio objavila je video Afroamerikanca koji je umro u lokalnoj bolnici nakon što je više puta policajcima rekao "Ne mogu disati" dok su ga oni držali na podu lokala, pritisnuli koljenom uz grlo i stavljali mu lisičine, što je podsjetilo na slučaj ubojstva Georgea Floyda 2020.

Video, snimljen kamerom na jednom od policajaca, u četvrtak je objavila policijska uprava u gradu Cantonu, a na njemu se vide policijski dužnosnici kako privode muškarca, 53-godišnjeg Franka Tysona, osumnjičenog zbog napuštanja mjesta prometne nesreće 18. travnja.

Policijska uprava nije odmah bila dostupna kako bi komentirala video, koji je na internetu objavilo nekoliko lokalnih medija, ili kako bi potvrdila pojedinosti vezane uz incident. Video traje 36 minuta, a počinje tako što policajac nailazi na automobil koji je udario u električni stup, nakon čega prolaznik policajcu govori da je vozač pobjegao u obližnji bar.

Policajci na videu zatim ulaze u lokal, gdje pronalaze Tysona kako stoji za šankom. Došlo je do svađe kada mu pokušavaju zgrabiti ruke, a on neprestano viče "Pokušavaju me ubiti" i "Pozovite šerifa". Službenici obaraju Tysona na zemlju i stavljaju mu lisičine. Jedan od njih mu na leđa, u blizini vrata, stavlja svoje koljeno i tamo ga drži oko 30 sekundi.

Na videu se može čuti kako Tyson ponavlja "Ne mogu disati, ne mogu, maknite mi se s vrata", dok policajac viče "Smiri se" i "Dobro si" prije nego što ustaje.

Video zatim prikazuje Tysona kako oko šest minuta nepomičan leži na dnu, licem prema dolje, dok policajci razgovaraju s gostima lokala. Službenici potom provjeravaju Tysona, koji nije reagirao. Može se čuti kako govore "Diše li?" i "Ima li puls?".

Osam minuta nakon što su mu stavili lisičine, miču ih i započinju oživljavanje. Zatim pristižu bolničari i Tysona iz bara odnose na nosilima u vozilo hitne pomoći, vidi se na videu. Tyson je preminuo u lokalnoj bolnici, prema televiziji WKYC, afilijali NBC-a u Clevelandu. Reuters nije odmah mogao potvrditi izvješće. Službeni uzrok smrti još nije određen.

Incident podsjeća na slučaj još jednog Afroamerikanca, Georga Floyda, i njegov smrtonosan susret s policijom u Minneapolisu prije četiri godine. Video Floydova ubojstva, snimljen mobitelom, proširio se internetom i doveo do niza prosvjeda protiv policijske brutalnosti i rasizma diljem zemlje. Na tom se videu može vidjeti Dereka Chauvina, bijelog policajca, kako kleči na Floydovom vratu više od devet minuta dok Floyd, crnac, preklinje za svoj život ponavljajući "Ne mogu disati" prije nego što je utihnuo.

