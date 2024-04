Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je potpisao prijedlog zakona o paketu pomoći kojim će Ukrajina dobiti gotovo 61 milijardu dolara. Kako piše CNN, SAD je Ukrajini također odlučio poslati moćne projektile. Riječ je o ATACMS-u, raketnom sustavu s dometom od 300 kilometara. Pentagon je potvrdio da je isporuka obavljena još ranije ovog mjeseca.

Za mišljenje o novom paketu pomoći, ali i općenitom stanju na bojištu pitali smo Božu Kovačevića, bivšeg veleposlanika u Rusiji. Kovačević ne misli da nove rakete mogu donijeti preokret u ratu.

"Ne vjerujem da same rakete mogu dovesti do obrata, ali one Ukrajini omogućuju da gađa ciljeve u unutrašnjosti Rusije što za rusku vlast postaje sve veći problem. Vladimir Putin uvjerava rusku javnost da specijalna vojna operacija u Ukrajini nema posljedice za svakodnevni život većine ruskih građana. Međutim, ukrajinske sposobnosti da dronovima i dalekometnim projektilima gađaju ciljeve u unutrašnjosti Rusiji, pokazuju da to više nije specijalna vojna operacija nego pravi rat koji pogađa sve više ruskih građana. Rakete mogu utjecati na stvaranje neraspoloženja u ruskoj javnosti prema ruskoj agresiji u Ukrajini", komentirao je Kovačević.

Osvrnuo se na značaj novog paketa pomoći. "Mislim da će svakako ojačati ukrajinske obrambene sposobnosti i onemogućiti napredovanje ruskih snaga, odnosno osvajanje dodatnih teritorija. Isto tako treba reći da će taj novac biti isplaćen američkim kompanijama koje proizvode oružje, a Ukrajini će biti isporučeno staro oružje iz zaliha. Izglasavanjem te pomoći, Kongres je odlučio popuniti zalihe vojne opreme i oružja koje će biti ispražnjene isporukom starog oružja Ukrajini", objašnjava Kovačević.

Ukrajina osuđena na propast?

Kovačević se također osvrnuo na mišljenja nekih analitičara poput Johna Mearsheimera koji tvrde da će Rusija bombardirati Ukrajinu dok ona ne postane nenastanjiva i da je osuđena na propast bez obzira kakvu pomoć Zapad bude slao.

"Mislim da je to realna perspektiva za Ukrajinu. Strateški cilj Zapada, SAD-a i NATO saveza je Rusiji nanijeti strateški poraz, ali da pritom u ratu ne sudjeluju snage NATO-a. Ukrajina bi Rusiji trebala nanijeti strateški poraz. Rusija je toga svjesna i učinit će sve da se to ne dogodi, odnosno da onesposobi Ukrajinu u ispunjavanju te misije koju joj je dodijelio Zapad. Ukrajinsko rukovodstvo treba razmisliti o tome i treba napraviti 'cost-benefit' analizu - utvrditi pristaje li Ukrajina bezuvjetno biti oruđe Zapada u nanošenju strateškog poraza Rusiji ili ukrajinska vlast mora voditi računa o sigurnosti svojih građana i sudbini svoje zemlje", kaže Kovačević.

Komentirao je i koji bi mogli biti sljedeći Putinovi planovi oko osvajanja novog teritorija. "Putin je sasvim sigurno htio cijelu Ukrajinu podrediti ruskoj kontroli, ali u tome nije uspio. S vremenom je mijenjao strateške ciljeve. Prema onome kako sada stoje stvari, Rusija bi zadržala sve okupirane teritorije Ukrajine i pristala bi prekinuti rat pod uvjetom da se Ukrajina demilitarizira i da ne uđe u NATO, odnosno da bude neutralna. To su uvjeti koji znače bezuvjetnu kapitulaciju i odustajanje NATO saveza od planova da prime Ukrajinu", smatra Kovačević.

Kovačević je također dao pozadinu znatno veće razlike u količini municije koja Rusima ide u korist. "Rusija je svoju industriju počela usmjeravati prema ratnoj ekonomiji još prije mnogo godina, već 2007. Putin je u govoru na Münchenskoj konferenciji najavio da Rusija istupa iz dosad važećih sporazuma o kontroli naoružanja i da će jačati svoje obrambene sposobnosti zato što Zapad ne uvažava njihova upozorenja o ugrožavanju nacionalne sigurnosti Rusije od NATO saveza", zaključuje Kovačević.

