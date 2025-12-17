Južnoafrikanac, s očima potamnjenim neprospavanim noćima, kaže nam da je njegov stariji brat namamljen da se bori za Rusiju na prvoj crti bojišnice u bijesnoj ukrajinskoj regiji Donbas, donosi potresnu priču Sky News

"Za njih je to samoubilačka misija jer nikada nisu bili obučeni za vojsku. Nemaju vojnu obuku - nemaju vojnog iskustva", kaže Bongani, čije jje ime promijenjeno radi njegove sigurnosti.

U skrivenom dvorištu skromnog hotela u pokrajini KwaZulu-Natal, nastavlja: "Nemaju iskustva ni u jednom ratu. Oni su samo tjelohranitelji koji žele dobiti posao i brinuti se za svoje obitelji. To je sve."

Bongani kaže da je njegov brat otputovao u Rusiju letom preko Dubaija nakon što mu je rečeno da će proći obuku za tjelohranitelja zajedno s najmanje 16 drugih južnoafričkih muškaraca. Nakon što su potpisali ugovor na ruskom, njihova sudbina je bila zapečaćena.

„Problemi su počeli kada su prebačeni iz Rusije u Ukrajinu, a oni su ih pitali: 'Dečki - kamo sada idemo jer smo ovdje na obuci?'“

„A onda su Rusi rekli: 'Obuka za što? Ne znamo ništa o obuci - ono što znamo jest da ste potpisali ugovor.“ Sada ste pod našim zapovjedništvom - pod ruskom vojskom."

Ugovor je bio na ruskom

Sky News je vidio potresne SOS video poruke južnoafričkih muškaraca koji opisuju zarobljavanje i raspoređivanje na frontu u Ukrajini.

U jednom videu, muškarac u vojnoj uniformi detaljno opisuje trenutak kada su potpisali ugovore. Tvrdi da ih je Duduzile Zuma-Sambudla, kći bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, poticala da potpišuvlastite smrtne presude.

"Odbili smo potpisati obrasce ugovora jer je bio napisan na ruskom, što nismo razumjeli. Zatražili smo prevoditelja - nekoga tko može prevesti jezik. Rekli su da nema mreže", kaže na tečnom engleskom.

"Tada je Duduzile došla s tipom po imenu Khosa. Rekla je da moramo potpisati ugovor jer je to ista stvar koju su i oni učinili. Duduzile je rekla da pohađa isti tečaj koji i mi pohađamo, istu obuku i da nažalost neće biti s nama jer se obučava negdje drugdje."

"Da, složili smo se." Potpisali smo obrasce jer vjerujemo gospođi, Duduzile."

Duduzile Zuma-Sambudla optužena je za trgovinu južnoafričkim muškarcima - uključujući osam njezinih rođaka - za regrutiranje plaćenika od strane njezine polusestre Nkosazane Bonganini Zuma-Mncube, koja je protiv nje podnijela policijsku prijavu.

Ona poriče optužbe i kaže da je bila žrtva obmane, lažnog predstavljanja i manipulacije.

Južnoafrička policijska služba (SAPS) kaže da trenutno istražuje optužbe. Duduzile Zuma-Sambudla dala je ostavku na mjesto zastupnice u parlamentu i nije odgovorila na zahtjev za komentar..

Regrutiranje plaćenika

Pet sati vožnje u pokrajini Gauteng u Johannesburgu, novinari sky Newsa pratili su još jedan slučaj sumnje na regrutiranje plaćenika na južnoafričkom prekršajnom sudu.

Pet osumnjičenika izvedeno je u prepunu sudnicu u Kempton Parku nakon što su uhićeni na izlasku iz zračne luke Oliver R Tambo u Johannesburgu nakon dojave policiji da navodno putuju u Rusiju preko Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Postava je namrgođen dok trojica mladića na jednom kraju sudnice gledaju u svoje ruke. Najmlađi ima samo 21 godinu.

Na drugom kraju sudnice je 39-godišnja žena po imenu Patricia Mantuala, koja je optužena za njihovo regrutiranje. Petero osumnjičenika je na kraju dobilo jamčevinu od suda nakon odgođenog ročišta.

Pukovnik Katlego Mogale, glasnogovornik Uprave za borbu protiv prioritetnog kriminala (DPCI), poznate kao HAWKS, rekao je na konferenciji za novinare da ne isključuju mogućnost novih uhićenja.

"Nitko ovdje nije siguran"

Dok se pojavljuju znakovi sve intenzivnijeg regrutiranja, obitelji onih koji tvrde da su zarobljeni i prisiljeni ratovati za Rusiju u Ukrajini pokušavaju, unatoč svemu, izboriti njihov povratak kući.

"Ovdje imate posla s ljudima koji su jako poznati u Južnoafričkoj Republici, a ovdje nitko nije siguran i nikad ne znamo što nam se može sljedeće dogoditi. Što će biti s našom obitelji", zapitao se Bongani.

