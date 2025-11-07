Sud potvrdio: 'Lažna' Maddie uznemiravala njezine roditelje, ali nije ih uhodila

Poljakinja koja tvrdi da je Madeleine McCann u petak je osuđena zbog uznemiravanja obitelji te nestale britanske djevojčice, no oslobođena je teže optužbe uhođenja. Julia Wandelt lažno tvrdi da je Madeleine, djevojčica nestala u portugalskoj regiji Algarve u svibnju 2007., devet dana prije četvrtog rođendana.

Tužitelji su poroti na sudu u Leicesteru rekli da postoje "nedvosmisleni znanstveni dokazi” da 24-godišnja Wandelt nije obiteljski povezana s McCannovima, na što je ona reagirala plačem.

Wandelt je bila optužena za uhođenje i uznemiravanje Madeleininih roditelja, uključujući putem elektroničke pošte, poruka i telefonskih razgovora, od lipnja 2022. do uhićenja u veljači.

Oslobođena težih optužbi

Poljakinja i 61-godišnja Karen Spragg, za koju su tužitelji rekli da je podržavala tvrdnje 24-godišnjakinje, oslobođene su optužbi o uhođenju. Wandelt je osuđena za uznemiravanje, za što je predviđena maksimalna kazna od šest mjeseci. Očekuje se da će biti oslobođena kasnije u petak zbog vremena koje je već provela u pritvoru.

Kate McCann je prošli mjesec iznijela dokaze da ju je Wandelt uznemiravala prilazeći njezinom domu i tvrdeći da je njezina nestala kći.

Kazala je i da joj je Poljakinja slala pisma u kojoj ju je nazivala "mamom”, što joj je bilo "vrlo uznemiravajuće”.

Wandelt je poroti rekla da nikad nije htjela povrijediti McCannove, već samo saznati je li ona njihova nestala kći.

'Oni traže svoje dijete, a ja svoje roditelje'

"Imam i empatiju prema njima, jer oni traže svoje dijete, a ja svoje roditelje”, rekla je Poljakinja.

Iako ima svoje roditelje, 24-godišnjakinja tvrdi da je oteta kao dijete i da ju je odgajao par koji nisu njezini pravi otac i majka.

Stručnjaci smatraju da je Wandelt, koja je tvrdnje da je ona Madeleine počela širiti putem društvenih mreža, psihotična zbog djetinjstva obilježenog zlostavljanjem u obitelji, piše Sky News.

Roditelji nestale Madeleine i dalje traže svoju kći koja bi danas imala 22 godine.

Glavni osumnjičenik u tom slučaju u rujnu je pušten iz njemačkog pritvora nakon što je odslužio sedmogodišnju kaznu zbog nepovezanog slučaja seksualnog zlostavljanja.

