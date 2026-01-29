Deda (80) osvojio jackpot pa investirao u posao s drogom: 'Neka se Elon i Jeff paze'

Britanac John Eric Spiby (80) osvojio je 2010. godine 2,4 milijuna funti na nacionalnoj lutriji. Očito svjestan kako novac brzo nestaje, odlučio je investirati u posao. U svojoj seoskoj kući napravio je laboratorij u kojem je zajedno sa sinom i dvojicom suradnika proizvodio drogu. Spibyjeva banda proizvodila je tablete u industrijskim razmjerima. U svojoj kući u blizini Wigana razvio je posao vrijedan 288 milijuna funti, čulo se na sudu u Boltonu, piše Daily Mail.

Foto: Great Manchester Police/screenshot

U kućnom laboratoriju proizvodio je lažne lijekove. Diazepam, također poznat kao Valium, smiruje živčani sustav kako bi se liječila anksioznost, grčevi mišića, napadaji i odvikavanje od alkohola. Spiby je napravio i drugi laboratorij u Salfordu, uz pomoć kojeg su preplavili ulice nereguliranim lijekovima.

Tužitelji tvrde da su očajni korisnici koji su kupovali te tablete igrali ruski rulet sa svojim životima. Kriminalna skupina bila je pod policijskim nadzorom, a kada su policajci konačno presreli unajmljeni kombi, u njemu je pronađeno 2,6 milijuna krivotvorenih tableta, čija je ulična vrijednost procijenjena na do 5,2 milijuna funti.

'Neka se Elon i Jeff paze'

Govoreći o ilegalnom poslu, hvalio se riječima: "neka se Elon i Jeff paze", očito misleći na američke milijardere Elona Muska i Jeffa Bezosa, čulo se na sudu.

Spiby je proglašen krivim za zavjeru za proizvodnju droga klase C i zavjeru za opskrbu drogama klase C. Također je proglašen krivim po dvije točke optužnice za posjedovanje vatrenog oružja, posjedovanje streljiva i ometanje pravosudnog postupka te je osuđen na 16,5 godina zatvora.

"Unatoč dobitku na lutriji, nastavili ste voditi kriminalni život daleko izvan dobi u kojoj bi većina ljudi otišla u mirovinu", rekao je sudac Nicholas Clarke.

Spiby je bio jedan od četvorice muškaraca, uključujući njegovog sina Johna Colina Spibyja (37), za koje je policija rekla da su dio organizirane kriminalne bande koja proizvodi drogu u "industrijskim razmjerima" i isporučuje vatreno oružje. Spibyjev sin, Lee Drury (45) i Callum Dorian (35) također su zatvoreni. Drury je osuđen na devet godina i devet mjeseci zatvora, a Spiby Jr. na devet godina. Dorian je 2024. godine osuđen na 12 godina zatvora.

