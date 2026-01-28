FREEMAIL
KRITIKA TRUMPA /

Joe Biden oštro osudio ICE i ubojstva na ulicama: 'Nismo nacija koja strijelja svoje građane'
Foto: Saul Loeb/afp/profimedia

Biden je poručio da je sve ono što se događa u Minneapolisu izdaja najosnovnijih vrijednosti Amerikanaca.

28.1.2026.
9:25
Tesa Katalinić
Saul Loeb/afp/profimedia
Bivši američki predsjednik Joe Biden oglasio se povodom posljednjih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama i brutalnih ubojstava koja su počinili pripadnici imigracijske službe ICE.

N a svom je X profilu napisao da je sve ono što se događa u Minneapolisu izdaja najosnovnijih vrijednosti Amerikanaca.

"Mi nismo nacija koja strijelja svoje građane na ulici. Mi nismo nacija koja dopušta zlostavljanje svojih građana zbog ostvarivanja njihovih ustavnih prava. Mi nismo nacija koja gazi 4. amandman i tolerira teroriziranje naših susjeda", poručio je Biden.

'Nasilju nema mjesta u SAD-u'

Biden je istaknuo da su građani Minnesote ostali snažni, pomažući jedni drugima u nezamislivim okolnostima i držeći vladu odgovornom. Naglasio je da su stanovnici te savezne države podsjetili naciju na to što znači biti Amerikanac, dodavši da su propatili dovoljno pod trenutačnom Administracijom.

"Nasilju i teroru nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, osobito kada vlastita vlada cilja američke građane. Nijedna osoba ne može uništiti ono za što se Amerika zalaže i u što vjeruje, pa čak ni predsjednik, ako cijela Amerika ustane i progovori. Mi znamo tko smo. Vrijeme je da to pokažemo svijetu, ali što je još važnije, da to pokažemo sebi samima", izjavio je Biden.

Na kraju je poručio kako pravda zahtijeva potpunu i transparentnu istragu smrti dvoje Amerikanaca, Alexa Prettija i Renee Good, koji su izgubili živote u gradu koji su zvali domom.

"Jill i ja šaljemo snagu njihovim obiteljima i zajednicama dok svi zajedno žalimo zbog njihove besmislene smrti", kazao je Biden.

POGLEDAJTE VIDEO: Agent ICE-a vuče ubijenog, a iza njega ostaje trag krvi nalik američkoj zastavi

