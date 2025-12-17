Jezivo upozorenje Lukašenka: 'To bi loše završilo za Europu i cijeli svijet'

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, u intervjuu objavljenom u utorak, pozvao je na brzu akciju za okončanje sukoba u Ukrajini, naglasivši da Sjedinjene Države moraju ostati angažirane u diplomatskim naporima.

Lukašenko je saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina i ustupio je teritorij Bjelorusije Moskvi za invaziju na Ukrajinu 2022.

"Puno toga sada ovisi o poziciji Trumpa i Sjedinjenih Američkih Država. Najvažnije je da se Trump ne odmakne od ove pozicije", rekao je Lukašenko američkoj televiziji Newsmax, a bjeloruska državna novinska agencija BelTA prenijela je dijelove intervjua.

"Da sve ovisi isključivo o Trumpu, rat bi odavno bio gotov... Ali ovo je proces s puno strana i Trump ga ne može sam riješiti... Sukob se mora zamrznuti od vrha do dna. Nakon što se ljudi prestanu ubijati, možete sjesti i dogovoriti se o čemu god želite", rekao je bjeloruski predsjednik.

Globalni sukob?

Lukašenko je rekao da bi neuspjeh u potrazi za mirom mogao "loše završiti za Europu i cijeli svijet" i "prerasti u neku vrstu globalnog sukoba".

Američki predsjednik predvodi napore za pronalaženje rješenja za okončanje sukoba. Inicijalni američki mirovni prijedlog, koji su mnogi u Europi kritizirali kao naklonjen Rusiji, pretrpio je promjene.

Američki i ukrajinski dužnosnici održali su konzultacije o predloženom sporazumu, zajedno s europskim dužnosnicima na dvodnevnim razgovorima u Berlinu ovog tjedna.

Trump je izrazio frustraciju i Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim jer još uvijek nije okončan rat koji traje gotovo četiri godine.

Ruske snage drže oko 19 posto ukrajinskog teritorija i pokušavaju uspostaviti punu kontrolu nad istočnom regijom Donbas.

