Teoričarima zavjere srce na mjestu: 'Jeffrey Epstein' ulovljen kako se vozi u kabrioletu

Sjedokosi muškarac neočekivano se našao u fokusu nakon što ga je netko snimio kako se vozi u kabrioletu autocestom na Floridi. Snimka je objavljena, a sugerira se da je on pedofil Jeffrey Epstein koji je imao kuću na Floridi i za kojeg mnogi teoretičari zavjere odbijaju vjerovati da je mrtav, piše New York Post.

"Epstein je živ! Epstein je živ!" vikao je čovjek koji je snimio video, uzrokujući buru na društvenim mrežama. Vozač je kasnije objasnio kako mu je telefon "eksplodirao" nakon što ga je "neki tip, bez njegovog znanja, slučajno snimio dok je vozio autocestom I-95".

"I sljedeće što znam je da sam viralna senzacija“, rekao je u Instagram isječku koji je lajkan više od milijun puta.

'Vrijeme je za bradu'

"Nisam Jeffrey Epstein. Ja sam Palm Beach Pete!", objasnio je. Mnogi korisnici interneta i dalje su bili zadivljeni neobičnom sličnošću, a neki su se pitali zašto Palm Beach Pete nije učinio više kako bi prikrio svoj izgled.

"Tipu se ovo vjerojatno stalno događa. Vrijeme je za bradu", napisala je jedna osoba, dok su se drugi našalili da je zloglasni financijer nekako uspio prirediti veliki povratak u domovinu. Drugi su se, u međuvremenu, našalili o teorijama zavjere da Epsteinova smrt nije bila samoubojstvo, već ubojstvo koje su počinile misteriozne mračne sile.

"Žao mi je što čujem za tvoju prometnu nesreću sljedeći tjedan, čovječe“, našalio se jedan komentator.

Sličnost je bila dovoljna da održi glasine u pokretu, posebno s obzirom na dugotrajnu fascinaciju oko Epsteinove smrti. Osramoćeni tajkun umro je u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu 2019. godine, smrt koja je službeno proglašena samoubojstvom, ali koja i dalje potiče nagađanja na internetu.

Priča je ostala u naslovima nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo serije dosjea povezanih s Epsteinom, nakon pritiska zakonodavaca i zakona koji zahtijeva širu transparentnost - iako nisu svi dokumenti javno objavljeni, a neki materijali ostaju redigirani osim imena žrtava.

