Je li ova država iduća ruska meta? Moćni su, ali... 'Naš sustav ne bi mogao odbiti takav upad'

Stanje u Europi se i dalje pogoršava. Ruski dronovi prošlog su se tjedna pojavili u Poljskoj, a u petak su zrakoplovi upali u estonski zračni prostor. Izgledno je da Rusija testira NATO, kako bi vidjeli koliko daleko mogu otići.

Stručnjaci ne isključuju mogućnost ruskih zračnih napada i na neutralne zemlje kao što je Švicarska. Sonntagszeitung piše kako je situacija gora nego što je prošli tjedan upozoravao švicarski ministar obrane Martin Pfister, koji je nakon ruskog napada na Poljsku izjavio: "Naš sustav protuzračne obrane trenutno ne bi mogao odbiti takav upad dronova".

Švicarska bi bila nemoćna da je Rusija napadne balističkim, hipersoničnim ili krstarećim raketama. "Daleko smo od toga da imamo obranjiv sustav protuzračne obrane", rekao je bivši zapovjednik zračnih snaga Bernhard Müller. "Postoji opasnost da će Rusija također pokrenuti istraživačke napade na Švicarsku iz daljine", rekao je Müller koji upozorava da je Švicarska u dometu ruskih projektila.

Prva faza je već započela

Müller strahuje kako bi Vladimir Putin moga iskoristiti napade da testira kako će reagirati NATO i neutralna zemlja. "U Poljskoj i baltičkim državama već vidimo kako Rusi konstantno testiraju granice", dodao je.

I nije Müller jedini koji upozorava na ovaj scenarij. "Sljedeća faza su zračni napadi", rekao je Paul Winiker, bivši vijećnik luzernske vlade i član udruge Pro Militia. Winiker upozorava da je prva faza hibridnog ratovanja, odnosno kibernetički napadi, već započela.

Zastarjeli arsenal

Švicarska vojska može zaštititi samo osam posto zračnog prostora, rekao je šef Agencije za nabavu oružja i materijala Urs Loher. Njihov arsenal uključuje 30 zastarjelih borbenih zrakoplova F/A-18, 14 još starijih F-5 Tigera, 27 protuzračnih topova iz 1960-ih i gotovo 100 Stingera. Ostalo vojnici nose na svojim ramenima.

Savezna vlada je naručila 36 borbenih zrakoplova F-35 i pet jedinica Patriot za protuzračnu obranu većeg dometa. To bi moglo zaštititi oko trećine površine države. Nabavit će i pet paljbenih jedinica Iris-T. No, savezna vlada još nije osigurala arsenal za protuzračnu obranu kratkog dometa. A to je, ističe Winiker, "najhitnije" za poboljšanje zaštite od dronova.

Ministarstvo obrane ističe da je nabava sustava za kratkodometnu obranu od dronova "najviši prioritet", ali pritom priznaje da je, zbog financijskih ograničenja, planirana tek nakon 2030. godine. Čak i ako se sve planirane nabave provedu, jedan problem i dalje ostaje, a to je streljivo. Postavlja se pitanje može li se Švicarska doista učinkovito zaštititi od prijetnji iz zraka provedbom trenutačnih planova.

