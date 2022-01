Nakon početnog straha, ipak je nastupilo olakšanje pojavom omikron varijante SARS-CoV-2 virusa jer u usporedbi s prethodnim varijantama, omikron ima nižu incidenciju hospitalizacije i smrti. Čini se da ne može zaraziti pluća kao njegovi prethodnici, i, barem anegdotalno, čini se da pacijenti s infekcijom postaju manje bolesni, oporavljaju se brže i lakše te, u mnogim slučajevima, uopće nemaju simptome, piše IFLScience te dodaje da se počelo tvrditi da je omikron "blag"

No, postavlja se pitanje je li to stvarno dobar način razmišljanja o najnovijoj varijanti koja izaziva zabrinutost? Iz mnogo razloga, dosta ljudi misli da nije te odbijaju ideje da omikron izaziva “blagu” bolest. IFLScience je naveo razloge.

Omicron je još uvijek potencijalno smrtonosan

Omikron možda ima nižu stopu smrtnosti od prethodnih varijanti, ali i dalje ubija ljude.

Prema jednom izvješću iz južnoafričke bolnice, incidencija smrti za pacijente primljene s omikronom bila je manja od jednog na 20, što je puno niže od više od jednog na pet koji su umrli od prethodnih varijanti. To zvuči dobro, ali treba staviti u perspektivu. Postoje određene vrste srčanog udara koje imaju bolju stopu preživljavanja od jednog na 20, i bilo bi pomalo čudno kada bismo počeli čitati tekstove koji pozivaju na dobivanje srčanog udara.

Štoviše, moramo imati na umu da na to gledamo nakon više od dvije godine pandemije. Omikron je možda bolje sposoban izbjeći obranu našeg tijela od drugih varijanti, ali cjepiva i dalje pružaju određenu razinu zaštite - a dodatne doze još više poboljšavaju situaciju. Čak i kod ljudi koji se ne mogu ili neće cijepiti, izgleda da preboljenje prethodne infekcije covidom-19 može na neko vrijeme ojačati imunitet.

To, prema radnom dokumentu Harvardskog centra za studije stanovništva i razvoja objavljenom prošlog mjeseca, čini "preuranjenim smatrati da su infekcije omikronom intrinzično blaže od onih uzrokovanih prethodnim varijantama". Omikron je stigao u populaciju koja ima znatno višu razinu imuniteta od one koja se suočila s delta valom godinu dana ranije, što je onemogućilo adekvatnu procjenu je li omikron doista manje ozbiljan ili su naša tijela bila samo spremnija kada je stigao.

Hospitalizacije se zapravo povećavaju

IFL Science piše kako znaju da to ne zvuči logično. Omikron ima mnogo nižu stopu hospitalizacije, a ipak je broj hospitalizacija u porastu. No, to je istina. Zapravo, ovoga ponedjeljka u SAD-u zabilježen je najveći broj ikad primljenih u bolnicu zbog infekcije covidom-19, rekordnih 132.646 ljudi.

Što se događa? Vrlo je jednostavno: Omikron je stvarno jako zarazan. Da pojednostavimo, manje je vjerojatno da ćete biti hospitalizirani ako se zarazite omikronom umjesto deltom, ali ako nemate ni jednu varijantu, veća je vjerojatnost da ćete uhvatiti omikron.

"Količina ljudi koji se javljaju u naše hitne sobe je nešto što nikada prije nisam vidio", rekao je Kit Delgado, liječnik hitne pomoći u Pennsylvaniji, za The Atlantic.

Neke su populacije posebno ranjive. Navikli smo razmišljati o covidu-19 kao o bolesti koja uglavnom štedi mlade, ali omikron to mijenja: djeca, od kojih su mnoga još premlada da bi se cijepila, dolaze s covidom-19 u bolnice diljem SAD-a u rekordnom broju.

"Ova gužva slučajeva omikrona kod djece uzrokuje porast hospitalizacija u cijeloj državi", rekla je Sara Willa Ernst iz Houston Public Media ovog tjedna za NPR. "Ovdje u Houstonu, u Texas Children's Hospital, pedijatrijske hospitalizacije covida su se udvostručavale svaki tjedan tijekom prošlog mjeseca."

A ona djeca koja se zaraze omikronom mogu očekivati lošije tretmane od svojih odraslih sunarodnjaka. “Za djecu mlađu od 12 godina ne postoji mnogo mogućnosti liječenja,” objasnio je Ernst. “Ne ispunjavaju uvjete za covid antivirusne pilule, kojih trenutno nema dovoljno, niti za monoklonska antitijela koja su učinkovita protiv omikrona.”

Dakle, misliti o omikronu kao o "blagoj" verziji covida je, u najboljem slučaju, pomalo pogrešno, piše IFLScience. Iako omikron ima puno nižu stopu hospitalizacije ili smrti od prethodnih varijanti, njegova stopa infekcije više nego poništava to u smislu sirovih brojeva. S obzirom na populaciju – računajući pozitivne i negativne ljude na covid-19 – vaše šanse da dobijete težak ili smrtonosni oblik bolesti možda se zapravo nisu smanjile.

"Virus koji se širi brže, čak i ako je blaži, mogao bi uzrokovati mnogo više smrtnih slučajeva", tvitala je neovisna razvojna biologinja Malgorzata Gasperowicz. Modelirajući širenje četiri hipotetska virusa koristeći jednostavnu matematičku formulu, pokazala je da bi čak i varijanta koja je 10 puta manje smrtonosna od izvornog virusa bila smrtonosnija za širu populaciju ako bi bila i dvostruko prenosivija.

"U više od 20 dana 'Blaga i brza' nadmašuje teške i spore varijante u broju novih ljudi koje ubija", napisala je.

I kako se to slaže sa stvarnim životom? Pa, "10 puta manje smrtonosan" zapravo je prilično točno za omikronovu stopu smrtnosti u usporedbi s deltom, prema nedavnim podacima koje su citirali Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ali "dvostruko prenosiviji" - pa, to je podcjenjivanje, tvrdi IFLScience.

I to je veliki problem. Jer…

Bolnice su u problemima

Nije tajna da su zdravstveni sustavi diljem svijeta bili opterećeni tijekom pandemije, ali s omikronom situacija prijeti da izmakne kontroli. “Prije je najbolesniji pacijent na intenzivnoj njezi dobivao dvije medicinske sestre, a sada su četiri pacijenta na svaku medicinsku sestru”, rekla je za Atlantic Megan Brunson, medicinska sestra intenzivne njege u Teksasu. “Zbog toga je nemoguće napraviti sve što trebate učiniti.”

"Naše rezerve ne postoje", dodala je. “Osjećamo se kao da smo se predali, a ta osoba koja će bi vam trebala doći pomoći neće to napraviti, jer se i ona predala… ili je bila pozitivna.”

Statistike to potvrđuju: podaci američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga pokazuju da gotovo jedna od četiri bolnice u cijeloj zemlji trenutačno izvještava o “kritičnom nedostatku osoblja”. Nije u pitanju samo SAD, u Britaniji bolnice pozivaju na vojnu potporu kako bi se smanjila potražnja za zdravstvenim radnicima, a Kanada je imala čitave provincije koje su bile prisiljene obustaviti sve nehitne operacije kako bi oslobodile prostor za pacijente s covidom-19.

To je ironično iz dva razloga: prvo, zato što preopterećen zdravstveni sustav može sam zamaskirati ozbiljnost omikron varijante – naposljetku, ne možete računati kao prijem u bolnicu ako vas bolnice ne mogu primiti. Ali čak i više od toga, daje omikronu drugo, manje izravno oružje: sve one druge stvari zbog kojih bismo inače bili u bolnici, ali sada ne možemo biti.

Što je s dugim covidom?

Omikron postoji tek nekoliko mjeseci, ali čini se da već nosi sa sobom u prosjeku brže vrijeme oporavka od ostalih varijanti. Ali za neke nesretne ljude, slučaj covida-19 može trajati tjednima ili čak mjesecima.

Ovisno o tome kako ga mjerite, otprilike jedna od osam osoba koje se zaraze razvit će dugi covid. Još ne znamo je li slučaj isti za varijantu omikron, ali prema dr. Anthonyju Fauciju, glavnom medicinskom savjetniku američkog predsjednika, ne bismo trebali očekivati ​​da će biti drugačije.

Stvar je u tome da, kada uzmete u obzir koliko se ljudi zarazi omikronom, taj postotak predstavlja zapanjujući broj ljudi koji će živjeti (ili umrijeti) s dugotrajnim iscrpljujućim stanjem.

“Nemam pojma što nas čeka što se tiče covida”, priznao je epidemiolog dr. Salim Abdool Karim na webinaru u prosincu 2021. o novoj varijanti. “To je stvarno važno pitanje, a posebno je tako jer se omikron širi toliko brzo i tako široko – broj ljudi koji se zaraze toliko je velik da… ako je uobičajena posljedica čak i blage infekcije, možete zamisliti, čak i ako je u 10% ljudi, da će biti puno ljudi s dugim covidom.”

Omikron je blag?

Dakle, pita se Katie Spalding za IFLScience, je li pošteno nazvati omikron "blažom" bolešću? Ovisi. U apsolutno najstrožem smislu, da: "blaga", u svom izvornom medicinskom smislu, znači "manja vjerojatnost da će rezultirati hospitalizacijom", a statistički gledano, to je omikron.

No znači li to da omikron ne zabrinjava? Definitivno ne. Kada uzmemo u obzir koliko je zarazan, niže stope hospitalizacije i smrtnosti postaju manje značajne na ljestvici cijele populacije. Jednostavno rečeno, toliko se ljudi zarazi da čak i bolest jako smanjene težine još uvijek preplavljuje bolnice. Prenatrpane bolnice ne mogu pružiti liječenje onima kojima je to potrebno - bilo da su primljeni s covidom, rakom ili nečim sasvim drugim.

Spalding iz toga izvlači pouku da ne smijemo podcijeniti omikron. Možda je manje ozbiljan, ali sigurno nije "cjepivo prirode", kako je to republikanski senator Rand Paul rekao za Fox News. Liječnici pozivaju ljude da nastave poduzeti razumne, medicinski opravdane mjere opreza kako bi se zaštitili od varijante.

Ernst je naglasio da je sljedećih nekoliko tjedana također potrebno bolje prenijeti poruku ljudima o važnosti mjera poput cijepljenja, maskiranja i fizičkog distanciranja, što stvarno može pomoći u usporavanju širenja virusa.