Mnogi ljudi zaraženih omikron varijantom koronavirusa imaju jedan zajednički simptom - grebanje u grlu. Prema The Hillu, nekoliko izvještaja iz Ujedinjenog Kraljevstva sugerira da su ljudi zaraženi omikronom rekli da ih je grebalo grlo, piše Deseret News.

To se razlikuje od ljudi zaraženih prethodnim varijantama, koji su rekli da imaju upalu grla. No, studija ZOE COVID, koja je analizirala tisuće slučajeva COVID-19 i izvijestila o simptomima COVID-19, otkrila je da je grlobolja jedan od glavnih simptoma za one koji su bili zaraženi COVID-19 otprilike u vrijeme kada je varijanta omikrona počeo kružiti.

Uzrokuje manje teške simptome

Novo istraživanje sugerira da omikron varijanta novog koronavirusa uzrokuje manje teške simptome COVID-19 kod zaraženih, posebno u usporedbi s ranim varijantama virusa. Izvješća iz Južne Afrike gdje je varijanta omikrona prvi put otkrivena otkrila su da su simptomi omikronske varijante bili blaži među potpuno cijepljenim ljudima, iako se pokazalo da ta varijanta izbjegava cjepiva.

Dr. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog liječničkog udruženja, rekla je za emisiju "BBC Sunday" nakon otkrića varijante omikrona da pacijenti imaju "neobične simptome".

Kao što smo već pisali, uz uobičajene simptome covida, omikron ima tri najčešća simptoma, a to su: curenje iz nosa, začepljen nos i grlobolja. Ukoliko dakle primjetite da vas boli grlo, premda je ta bol više kao grebanje ili peckanje, i u normalnim okolnostima biste ju zanemarili, svakako se testirajte, možda ste pozitivni.