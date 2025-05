JD Vance na udaru ismijavanja: 'Ponovno se osramotio u Vatikanu!'

O potpredsjedniku SAD-a, JD Vanceu internet je brujao nakon njegovog posjeta pokojnom papi Franji. Dan nakon posjeta, papa Franjo je preminuo od moždanog udara.

Vance se susreo i s novim papom Lavom XIV., a njihov je susret ponovno izazvao lavinu reakcija.

Njihov je susret u nedjelju, nakon papine inauguracije, začudio mnoge kada je Vance ispružio ruku i lagano potapšao papu po laktu.

Mnogi su na društvenim mrežama izrazili svoje negodovanjem Vanceovim ponašanjem, tvrdeći da je takva gesta čisti izraz nepoštivanja vatikanskog protokola.

"JD Vance ponovno se osramotio u Vatikanu kad je pokušao potapšati papu Lava XIV. po ramenu kao da je stari pajdaš, i to u bazilici svetog Petra nakon mise povodom papinske inauguracije", jedan je od komentara.

Vatikanski protokol

Prilikom susreta s papom treba se pridržavati brojnih pravila, sličnih onima koja vrijede pri susretu s članovima kraljevske obitelji, piše portal Unilad.

Poželjno je konzervativno odijevanje – muškarci bi trebali nositi odijelo i kravatu, a žene haljinu, suknju do koljena ili također odijelo. Uz to, osoba treba stajati i čekati da joj se papa predstavi, a smije razgovarati s njim tek kad se on prvi obrati, i to uz oslovljavanje "Vaša Svetosti".

Pravila izričito navode i da se papu ne smije dodirivati osim ako on to ne dopusti. Drugim riječima, nije dopušteno rukovanje ili ljubljenje njegovog papinskog prstena.

Nije prvi put da Vance krši protokol

Vance je već navodno prekršio protokol tijekom posjeta Sikstinske kapele gdje se održava tajno biranje novog pape.

Kapelu je posjetio tijekom kratkog susreta s pokojnim papom Franjom u travnju, a razljutio je mnoge nakon što je objavio fotografije iz unutrašnjosti Sikstinske kapele iako je fotografiranje i korištenje elektroničkih uređaja ondje strogo zabranjeno.

Međutim, iako je Vance očito prekršio pravila, fotografiju je snimio službeni fotograf Bijele kuće, što sugerira da je vjerojatno dobio dopuštenje za fotografiranje prije posjeta.

