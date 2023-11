Vulkan Fagradalsfjall prijeti erupcijom na poluotoku Reykjanes zbog čega je na Islandu prije pet dana proglašeno izvanredno stanje. Tijekom vikenda brzo su evakuirani stanovnici gradića Grindavik koji je na udaru probuđene vulkanske i seizmičke aktivnosti. Sve se to događa oko 40 kilometara južno od glavnog islandskog grada.

"Potresi su jutros u Reykjaviku slabiji tako da ih gotovo ne osjećamo, no u petak se jako treslo. No, potresa ima i dalje puno, ali su magnitude manje od 2,0", rekla je Osječanka Tatjana Latinović u razgovoru za Jutarnji list.

Tatjana već 29 godina živi na Islandu koji ima tridesetak aktivnih vulkana. Doživjela je brojne erupcije uključujući o onu javnosti najpoznatiju, u proljeće 2010. godine, koja je paralizirala zračni promet iznad Europe. Ipak, priznaje da su prizori koje ovih dana vidi zastrašujući.

"Poluotok Reykjanes je geološki najmlađi dio Islanda, a ima šest vulkanskih sustava. U ožujku 2021. godine je eruptirao vulkan Fagradalsfjall čija je zadnja erupcija bila prije 6000 godina. Gradić Grindavik se nalazi na području vulkanskog sustava Svartsengi koji je zadnji put eruptirao u 13. stoljeću. Znanstvenici prate lavu ispod grada i još se ne zna hoće li vulkan eruptirati ili ne", objašnjava Tatjana koja radi kao menadžerica zadužena za intelektualna prava u kompaniji Ossur, svjetskom lideru u proizvodnji protetičkih i ortopedskih pomagala. Također je predsjednica Islandskog udruženja za prava žena.

"Može se dogoditi da se lava ohladi dok dođe do površine. No, prizori koje vidimo su zastrašujući: vidi se kako Grindavik tone", rekla je Tatjana.

Grindavik je vrlo važno ribarsko mjesto, a bilo je i inovativnih start-upova

Gradić Grindavik ima 3600 stanovnika i dosta je bogat gradić, objašnjava Osječanka.

"To je vrlo važno ribarsko mjesto, imaju veliku luku, bave se uglavnom ribarstvom i razvijena je ribarska industrija. No, u gradiću ima i oko 200 tvrtki, puno je inovativnih start-upova. Tamo su i dvije geotermalne elektrane koje taj dio zemlje snabdijevaju električnom energijom i toplom vodom. Svi stanovnici gradića evakuirani su u subotu, a sada je omogućeno da obiđu kućanstva u pratnji posebnih službi kako bi uzeli najvažnije dokumente i potrebne im stvari", istaknula je.

Zračna luka radi normalno; zasad nema panike

U blizini Grindavika je i zračna luka Keflavik te glasovita islandska atrakcija Plava laguna, geotermalno lječilište. Plava laguna je zbog opreza zatvorena do 30. studenog.

"Keflavik je blizu, ali on je na drugom seizmičkom području i ovo ne utječe na rad zračne luke. Život u Reykjaviku se odvija normalno. Nije ugodno kad se zatrese, ali ljudi se ne boje, nema neke panike. K tome, na Islandu su zgrade napravljene tako da nema štete od potresa, samo osjetimo kad se zatrese", kaže Tatjana.

Erupcije Islanđanima nisu nepoznate, no one se rijetko događaju gdje ima stanovnika.

"Ovo što se sada događa je neobično jer je lava ispod gradića Grindavika pa su stanovnike morali evakuirati. Ljudi su normalno zabrinuti jer ne znaju hoće li se moći vratiti kući: moraju raditi, a djeca moraju u škole. Stoga vlada velika neizvjesnost: stanovnici Grindavika su kao izbjeglice u svojoj zemlji. Mi u Hrvatskoj znamo kako je to, no na Islandu je to neobično", zaključuje Hrvatica na Islandu.

