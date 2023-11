Potres magnitude 4.0 stupnja po Richterovoj ljestvici zatresao je središnji dio Italije u utorak poslijepodne.

Epicentar je bio 81 kilometar od grada Pescare.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/iD1DQlXsfh