Izrael im je uništio posljednji civilni avion: Putnici panično bježali spašavajući goli život

Izrael je izveo zračne napade na glavnu jemensku zračnu luku u Sani, potvrdivši da se radi o odgovoru na raketnu paljbu pobunjeničke skupine Hutisti, koja je dan ranije ispalila dvije rakete prema Izraelu.

This is the 7O-AFF, one of the last two Airbus A320-233 passenger aircraft of #Yemenia Airways. It was destroyed by the #Israel Air Force at #Sanaa International airport on May 28, 2025. That airstrike was a response to the failed ballistic missile attack of the #Houthi… pic.twitter.com/VeZ5VU9vPG